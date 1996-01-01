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Дело начальников ДВТУ - на финальной стадии?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

На прошлой неделе первый замначальника ДВТУ Александр ВОРОБЬЕВ был освобожден из-под стражи, меру пресечения ему изменили на подписку о невыезде. Генерал Эрнест БАХШЕЦЯН по-прежнему находится в СИЗО, следствие по делу закончено, в ближайшее время материалы передадут в суд.

Как стало известно "ЗР", перед освобождением из-под стражи у Воробьева была очная ставка с одним влиятельным бизнесменом, бизнес которого в начале ноября подвергся проверке генпрокуратуры. Что касается начальника ДВТУ Эрнеста Бахшецяна, то, по-видимому, он останется единственным обвиняемым по этому делу. Кроме того, первоначальный эпизод, по которому он был помещен под стражу, выделен в отдельное дело и оставлен на доследование. Новое обвинение базируется на неправомерном изменении процедуры корректировки таможенной собственности (КТС), при этом, как и предсказывал "ЗР" в №86 от 7 ноября, потерпевшими стали частные фирмы, а не государство.

Фактически правоохранительные органы обвиняют Бахшецяна в том же, в чем его обвиняли многочисленные автодилеры в начале 2005 г. Тогда таможенный начальник не сходил с экранов телевизоров - он объяснял, зачем государство вводит автокаталоги и корректирует таможенную стоимость "бэушной" спецтехники... Теперь Бахшецяну придется объяснять это в суде. Вообще, все это наводит на мысли о скудности доказательной базы, тем более прокуратура в этой ситуации оказывается в двусмысленном положении, поскольку обвинители не могут не понимать, что процедура КТС устанавливается в Москве, а не на Дальнем Востоке.

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