Искры пожара долетели до "Грига"

На днях Хабаровск переполошила новость о том, что у крупного мясоперерабатывающего предприятия "Григ" сгорела ферма со всем "мясным" стадом и, дескать, теперь у компании возникнут большие проблемы с производством своих мясных деликатесов.

Информация показалась достаточно тревожной, и мы решили ее уточнить. Однако в руководстве предприятия нам сказали, что "никогда никакой фермы, а тем более своего мясного стада у предприятия не было, значит, и сгореть оно не могло".

По словам собеседника редакции случай с возгоранием около предприятия в селе Ракитное действительно имел место на прошлой неделе. Горели частные сараи с домашней утварью. Силами пожарных очаг возгорания был довольно быстро локализован и потушен. Из крупного рогатого скота в сараях действительно были одна-две коровы. Они-то и пострадали.