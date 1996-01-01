С торговлей людьми боролись на семинаре-тренинге

В Хабаровске прошел российско-американский семинар-тренинг "Противодействие торговле людьми".

Проблема торговли людьми остро строит и в Дальневосточном федеральном округе. Сейчас в округе расследуются три уголовных дела по продаже девушек в сексуальное рабство. Кроме того, четвертое уголовное дело передано в суд. Дальневосточный криминал специализируется преимущественно на отправке девушек в страны Азии и Ближнего Востока.