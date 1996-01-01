Откуда дровишки?

В первой половине года сотрудниками Хабаровской таможни выявлено 118 случаев нарушения законов внешнеэкономической деятельности.

Это в 3,3 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Отделением дознания таможни возбуждено 22 уголовных дела. Это на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года, причем 21 уголовное дело возбуждено по 188 статье Уголовного кодекса РФ "Контрабанда".

В большинстве случаев предметом контрабанды является экспортируемый в Китай лес. Возбуждено 15 уголовных дел по факту незаконного перемещения через таможенную границу лесоматериалов, что в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это составляет 70% от аналогичных уголовных дел, возбужденных таможнями Дальневосточного федерального округа. Соответственно, на порядок, с 18,6 миллионов до 188 миллионов рублей, увеличилась и стоимость контрабандной древесины. Объем - почти 120 тысяч кубометров.