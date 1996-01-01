Тяжких преступлений меньше, а на улице - опаснее

В первой половине 2005 года количество раскрытых преступлений в ДВФО, совершенных организованными преступными группами, увеличилось почти на 12%, в том числе экономической направленности, в сфере незаконного оборота наркотиков, имеющими межрегиональные связи.

В текущем году оперативная обстановка на территории округа характеризуется снижением количества таких тяжких и особо тяжких преступлений. Активнее ведется борьба с преступными проявлениями в экономике. Улучшены результаты работы по выявлению преступлений в сфере оборота рыбы и морепродуктов, драгоценных металлов и камней, топливно-энергетическом комплексе. Более чем в 1,5 раза выше результаты по выявлению налоговых преступлений.

Вместе с тем оперативная обстановка на территории Дальневосточного федерального округа характеризуется увеличением массива зарегистрированных преступлений (+13,4%), в том числе убийств на (+6,6%); краж (+13,6%). На 58,0% больше зарегистрировано уличных преступлений.