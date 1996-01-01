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Щупальца "спортивной" мафии
Разобравшись с основными фигурантами преступного воровского сообщества "Общак", хабаровские сыщики вышли на не менее мощную преступную организацию, которая в обиходе зовется "спортивной" мафией. И вот что на сегодняшний день удалось выявить оперативникам.
Несколько месяцев тому назад в милицейском следственном подразделении, расследующем преступления в сфере экономики, появилась информация об одной из коммерческих фирм, не уплатившей положенных налогов и сборов. При проверке выяснилось, что фирма, проработав короткое время, прекратила свою деятельность. Но несмотря на это, вопрос уплаты налогов все равно оставался открытым. И его задали владельцу предприятия. А тот развел руками: я, дескать, не при делах, только дал свой паспорт за определенное вознаграждение для регистрации коммерческой структуры, а сам реально ничем не занимался.
В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками управления, получилась такая картина. Ряду хабаровских фирм, аналогичных той, о которой сказано выше, из некоторых стран Азиатско-Тихоокеанского региона поставлялись крупные партии продуктовых полуфабрикатов, которые затем реализовывались на российском Дальнем Востоке. Практически все эти структуры зарегистрированы по паспортам людей, которым было заплачено за эту услугу. Впрочем, имелось и исключение. Директора одной из фирм, прекратившей недавно работу, вынудили отдать печать и документы и разрешить использовать свой счет. Когда-то он остался должен некоторую сумму денег определенным криминально-"деловым" кругам, и они теперь использовали это обстоятельство для давления на предпринимателя.
А этими самыми кругами в данном случае является так называемая спортивная криминальная группировка. Именно при ее заинтересованном покровительстве и осуществляется данная афера. Деньги от покупателей продукции на Сахалине, в Приморье, Амурской области и в других субъектах федерального округа поступают на счета фирм, обналичиваются, и ни о каких налогах и взносах в государственные внебюджетные фонды, понятное дело, речи не идет. Такие предприятия фиктивно существуют некоторое время, сдают в органы налоговой инспекции нулевые балансы либо даже заявляют об убытках и, как только на горизонте начинают маячить налоговые неприятности, они прекращают существование. И ищи-свищи ветра в поле... А на арену выходят новые "предприниматели".
Следствию стало известно, что всем заправляет некий мозговой центр, люди которого и продумывают пути осуществления махинаций. Но сами они никаких документов не подписывают и вообще никак и нигде не светятся. А другие люди выполняют роль подставных фигур, этаких господ Фунтов местного розлива: директоров, бухгалтеров и прочих должностных лиц.
Расследование продолжается. В деле фигурируют статьи Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за уклонение от уплаты налогов и страховых взносов, за незаконное предпринимательство, за подделку документов. Последнее - по поводу того, что дельцы сдали в банк поддельную карточку образцов подписей.
Помимо того, что сказано выше, следствие интересует ряд деталей. К примеру, получив из-за границы крупные партии товара, подозреваемые не перечисляли туда ни цента валюты. Значит, существует какая-то скрытая форма расчета: то ли наличными, то ли со счетов не установленных пока лиц, то ли еще каким-либо способом.
А подозреваемые, как могут, сопротивляются и оказывают противодействие работе следствия. Например, когда следствие наложило арест на один из счетов, где числились порядка 10 млн рублей, и стало задавать вопросы гражданину, по паспорту которого была зарегистрирована фирма, тот опять-таки сказал, что он никакими делами не занимался. И вдруг этот гражданин исчез - ни на работе его, ни дома. Через некоторое время объявился и был уже изрядно подкован в делах фирмы, сказал, что реально работал и собирался уплатить налоги, - просто не успел сделать этого. И при нем уже состоял опытный адвокат. А каким образом подозреваемые нашли с ним общий язык, об этом мнимый коммерсант молчит, "как рыба об лед".
Еще фигуранты этой криминальной истории занялись мелким пакостничеством. Например, в городе появились расклеенные объявления своднических фирм, которые предлагают "приятное времяпрепровождение с очаровательными девушками". И указаны в них... домашние телефоны некоторых из сотрудников правоохранительных органов, занимающихся данным делом. Можно представить себе, какого рода телефонные звонки стали раздаваться у них дома глубокой ночью.
Не побрезговали подозреваемые и действиями стопроцентных недорослей - подожженный почтовый ящик, заклеенные дверные глазки. А еще вокруг жены одного из оперативников в городе некоторое время демонстративно крутилась иномарка без номеров и с затемненными окнами. Пришлось принимать соответствующие меры защиты.
Словом, криминальные дельцы решили, что в борьбе за деньги и за уход от ответственности все средства хороши. Но, как говорится, родина должна знать своих "героев". По окончанию следствия и в случае признания их виновными судом можно будет назвать имена фигурантов этой истории.
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