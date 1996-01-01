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Первая жертва лесных пожаров
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
В Хабаровском крае при тушении лесного пожара погиб тракторист.
Как сообщили в региональном центре МЧС, трагедия произошла в Советскогаванском районе во время тушения самого крупного пожара в Хабаровском крае. Его площадь составляет 3,5 тысячи гектара.
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