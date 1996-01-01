Первая жертва лесных пожаров

В Хабаровском крае при тушении лесного пожара погиб тракторист.

Как сообщили в региональном центре МЧС, трагедия произошла в Советскогаванском районе во время тушения самого крупного пожара в Хабаровском крае. Его площадь составляет 3,5 тысячи гектара.