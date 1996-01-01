Со стихией справились шутя

Количество ДТП, произошедших в минувший вторник, когда во Владивостоке неожиданно выпал первый снег, немногим превысило среднестатистическую норму. Всего 28 ноября произошло 52 ДТП, в которых пострадали 3 человека, что для первого снегопада не так уж много.

С началом снегопада городские дорожные службы выезжали на чистку основных транспортных артерий города, песчаные смеси пока не применялись. Как сообщили в ГАИ города, снег хоть и затруднил проезд и привел к многочисленным пробкам, всплеска аварийности как такового не принес.

Немалая заслуга в этом самих автолюбителей, своевременно переобувших свою технику. Тем не менее проблемы все же возникали - практически все крутые спуски-подъемы города были забиты автомобилями, а пешим горожанам пришлось немало понервничать в ожидании общественного транспорта.

Также источник "ЗР" в ГАИ Владивостока сообщил, что руководство инспекции, не особенно доверяя метеослужбам, заранее приняло необходимые меры для контроля над ситуацией.

В частности, до особого разрешения был перекрыт въезд в город тягачам и контейнеровозам, а в потенциально аварийных местах дежурили усиленные наряды ГАИ.