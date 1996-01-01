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Нафталиновая тревога
На многострадальную экосистему реки Амур продолжает сыпаться удар за ударом. Вслед за прошлогодним бензольным китайским пятном, вызвавшим настоящую водобоязнь у жителей Хабаровского края, в амурской воде обнаружена новая, нафталиновая отрава. Официальные российские власти грозятся выяснить, кто виноват, однако, похоже, пока так и не знают, что делать со своим великим южным соседом.
Русский разлив...
Напомним, что, как сообщили прессе в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, в период с 11 по 17 ноября 2006 года в речной воде у Хабаровска и села Нижне-Спасское был обнаружен нафталин, содержание которого превысило ПДК для водоемов рыбохозяйственного назначения в четыре раза. Содержание летучих фенолов в речной воде превысило предельно-допустимую концентрацию (ПДК) у Хабаровска - в 1,5 раза, у Комсомольска-на-Амуре - в 1,2 раза. Бензол за данный период в водах Амура обнаружен не был.
ДосьеНафталин - наименее опасное вещество из всех полиароматических углеводородов - содержится в каменноугольной смоле и нефти, является важным сырьем химической промышленности: применяется для синтеза многих органических красителей, производных нафталина, пластификаторов, лекарственных средств, инсектицидов.
К счастью, уже к концу минувшей недели содержание нафталина в водах Амура на территории Хабаровского края снизилось до предела обнаружения. Об этом 24 ноября сообщили в управлении по охране окружающей среды Минприроды (МПР) Хабаровского края. Природоохранители также отметили, что за период 18-24 ноября отмечались превышения ПДК по фосфатам, меди и цинку в реке Амур у города Николаевска-на-Амуре.
При этом, по информации территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю, речная вода продолжает не соответствовать нормам по микробиологическим показателям. Питьевая же вода, подаваемая населению МУП города Хабаровска "Водоканал", МУП "Амурскводоканал", МУП города Комсомольска-на-Амуре "Горводоканал", соответствует санитарным правилам и нормам. Уже привычное ко всему население особо и не испугалось. Как сообщили "ЗР" в нескольких хабаровских фирмах, специализирующихся на доставке жителям бутилированной воды, резкого скачка спроса за минувшую неделю они не отметили. Разве что вновь стал популярен поистине нафталиновый, "бородатый" анекдот с оптимистическим финалом: "А дустом вы их не пробовали?!" Зато властям нафталиновая отрава добавила головной боли: хотя на территории России от села Нижнее-Спасского до Хабаровска нет предприятий коксохимического производства, которые могли стать источником загрязнения, однако доказать, что виноваты в этом китайские предприятия, без официальной помощи властей КНР практически невозможно.
Хотя, судя по всему, прошлогодняя бензольная паника в СМИ научила наших чиновников действовать быстрее. Как сообщила пресс-служба МПР, 20 сентября в Генконсульство КНР в Хабаровске был направлен официальный запрос. "Кроме того, мы обратились к коллегам из управления охраны окружающей среды народного правительства провинции Хэйлунцзян с просьбой провести исследования проб воды из Сунгари и определить, есть ли там нафталин, и в каких концентрациях".
...и китайский слив
Правда, сомнительно, что китайцы будут сильно торопиться с ответом - в данном случае на них работает время, да и сама природа: в период ледостава на реке брать пробы гораздо сложнее. Тем паче, что они до сих пор еще разбираются с прошлогодним бензольным пятном.
Как передает АНН, Госсовет КНР 22 ноября принял решение наложить партийные взыскания на сотрудников и руководство китайской нефтегазовой корпорации, управления по защите окружающей среды и других ведомств, ответственных за загрязнение воды в реке Сунгари в 2005 г.
При этом, как передает агентство "Синьхуа", в китайском правительственном сообщении не приводятся ни имена ответственных лиц, наказанных за чрезвычайную ситуацию 2005 года, ни виды примененных к ним партийных взысканий. Известно лишь, что еще в декабре прошлого года в связи с загрязнением Сунгари был снят со своего поста начальник госуправления по охране окружающей среды КНР Се ЧЖЭНХУА.
Экологическая ситуация у нашего южного соседа настолько запущена, что одними наказаниями сразу ничего не изменишь.Так, в сентябре 2006 года замглавы госуправления Китая по охране окружающей среды Пань ЮЭ заявил, что после ЧП с загрязнением реки Сунгари в Китае "произошло в общей сложности более 130 инцидентов, связанных с загрязнением воды, в среднем они происходили через каждые 2-3 дня".
При этом официальные представители Китая признали, что ЧП "отрицательно сказалось на экологии обеих стран", однако Китай принял "эффективные меры по снижению концентрации загрязняющих веществ и расширению сотрудничества с Россией в ликвидации последствий инцидента".
Между тем глава МЧС России Сергей ШОЙГУ в ходе визита в Китай 22 ноября заявил, что российская сторона даже не поднимала вопроса о компенсации за прошлогоднее загрязнение. "Сейчас наша главная задача - создать такие условия, чтобы подобное не повторилось", - полагает Шойгу. Он считает, что нужны поправки к соглашению по трансграничному сотрудничеству, в котором должны быть предусмотрены все санкции как с той, так и с другой стороны.
Ну а пока российские и китайские чиновники "создают условия", ситуация все повторяется и повторяется. В амурской водице скоро можно будет найти все элементы таблицы МЕНДЕЛЕВА. И нафталином нас теперь уже не удивишь...
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