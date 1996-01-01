Офицерская "дедовщина" закончилась арестами

Прокуратура Тихоокеанского флота предъявила трем офицерам обвинения в издевательстве над морскими пехотинцами. Об этом РИА PrimaMedia сообщил хорошо информированный источник из штаба ТОФ.

По его словам, офицерам полка морской пехоты, расквартированного в поселке Славянка Приморского края, предъявлены обвинения по пункту "а" часть 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ - превышение полномочий с применением насилия. "Два офицера по решению суда уже взяты под стражу и находятся в следственном изоляторе Владивостока", - отметил источник. Вероятнее всего на этой неделе обвинения будут предъявлены еще двум фигурантам по делу.