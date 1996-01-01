Операция в бухте Абрек

Около 60 тонн контрабандной мясопродукции задержано в результате совместных мероприятий сотрудников Дальневосточной оперативной таможни и УФСБ РФ по Приморскому краю.

Как сообщила РИА PrimaMedia пресс-секретарь Дальневосточной оперативной таможни Наталья МАЛАХОВА, рыболовный сейнер с контрабандой был задержан оперативниками при попытке причалить к одному из пирсов в пустынной бухте Абрек, неподалеку от Находки. В коробках, которыми "под завязку" был заполнены трюм и кормовая палуба судна, обнаружилась мороженная мясопродукция (предположительно свинина), судя по маркировке - импортного происхождения.

Никаких документов, объясняющих происхождение товара, его наименование, сорт, и т.д. не оказалось. Более того, капитан настолько был ошеломлен внезапным появлением оперативных сотрудников, что не смог объяснить, каким образом его рыбопромысловое судно оказалось в бухте, откуда прибыло и как столь нехарактерный "улов" попал на борт. По-видимому, встретиться с представителями правоохранительных органов новоявленные "абреки" готовы не были. Судно задержано до окончания разбирательства. "Случайно" оказавшиеся в этом же месте, в этот же поздний час автомобильные фуры общей вместимостью 60 тонн, так и остались пустыми.