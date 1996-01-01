"Губа" нужна и при царе, и при суверенной демократии

Во Владивостоке при большом стечении журналистов командование ТОФ презентовала обновленную гарнизонную гауптвахту. Построенная в 1909 году, владивостокская гауптвахта - одно из немногих строений в городе, чей профиль не менялся на протяжении всей ее истории.

Рассчитанная на 62 человек, владивостокская "губа" уже сегодня готова принять нарушителей. Подготовлены камеры, отремонтировано караульное помещение, обновлены элементы охраны, освещение, канализация.

Напомним, гауптвахты, или на армейском сленге "губа" или "кича", как элемент дисциплинарного воздействия на нарушителей воинской дисциплины после 4-летнего перерыва возвращаются в вооруженные силы с 1 января 2007 года.