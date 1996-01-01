Невезучая стройка

В минувший вторник на студента, проходившего мимо строящегося 9-этажного здания на ул.Мордовцева, 12 во Владивостоке, упала часть металлоконструкции. Молодого человека увезла "скорая помощь". И это далеко не первое происшествие на стройке.

В сентябре горожане стали свидетелями несостоявшегося падения крана напротив здания администрации города. Для него специально освободили место, выставили оцепление и перекрыли центр города для транспорта. Из ближайших домов эвакуировали людей.

В этот день глава администрации Владимир НИКОЛАЕВ проводил совещание по нарушениям, связанным со строительством и функционированием в Советском районе города различных временных зданий и сооружений. Из окон зала совещаний прекрасно просматривалась стройплощадка напротив. И хотя все были увлечены темой совещания, то и дело оглядывались на окно: ждали, когда же кран все-таки упадет. Однако упасть ему не дали. Заказчик строительства ООО "Отечество" приняло оперативное решение и пригнало за свой счет из Находки специальную технику, с помощью которой и был произведен демонтаж крана.

Затем на злополучной стройке были и другие инциденты: 3 ноября упала бадья с цементным раствором, в результате чего пострадал автомобиль RAV-4. 9 ноября отвалилась часть арматуры и упала в районе пешеходного перехода. К счастью, никто не пострадал. И вот новый инцидент...

В ООО "Отечество" нас успокоили, что ни одна стройка не обходится без происшествий. Не стал исключением из общего правила и объект, возводимый напротив администрации Владивостока. А огласку все эти происшествия получили только из-за того, что стройка слишком на виду.

Тем не менее чтобы избежать подобных происшествий впредь и не позорить стройку, как нам сообщили, ООО "Отечество" решило разобраться с виновниками. По мнению руководства заказчика, виновниками происшествия с краном явились две компании - это собственник крана ООО "СУМ" и занимающаяся его непосредственной эксплуатацией и отвечающая за технику безопасности на объекте компания ООО "СУМ-2". В настоящее время "Отечество" ведет сбор документов для подготовки на ООО "СУМ-2" искового заявления в суд. Таким образом предполагается взыскать с виновника убытки, понесенные в ходе ликвидации аварии. ООО "Отечество" также сообщило, что генеральным подрядчиком строительства здания является ООО "БестСтройСити". Именно в его обязанности входит производство работ по строительству объекта, привлечение специализированных подрядчиков и, естественно, безопасность на стройке. Последний инцидент поставил под угрозу расторжения договор строительного подряда с выплатой неустоек и штрафов. В ООО "БестСтройСити" заменили руководство, усилили меры по безопасности на стройке, лица, виновные в происшедшем, понесли наказание в виде взысканий согласно трудовому законодательству.

Несмотря на то что из-за происшествия с краном часть работ временно была приостановлена, строительство здания планируется завершить к началу сентября 2007 г. Ради этого ООО "Отечество" обещает приложить максимум усилий. Это желание разделяли и мы - как можно быстрее убрать строительные леса и забор, которые портят внешний вид города в центральной его части, разгрузить центр от припаркованных по обочинам машин, ведь объект - будущая автопарковка.

Но тут выясняется - нет! В ООО "Отечество" признались, что данный объект изначально был задуман и запроектирован как многофункциональный комплекс с автоматизированной стоянкой. Проект был выполнен вполне авторитетным среди проектных организацией "Приморгражданпроектом", прошел все необходимые согласования и экспертизы. Строительство ведется согласно ему. Сведения об отмене ряда положительных заключений по проекту, которые появились в СМИ, носят недостоверный характер.

Когда "Отечество" закончит строительство, город получит новое здание, фасад которого будет выполнен из современных материалов с использованием стекла, гранита и металла. В нем будут сочетаться функциональные офисы и помещения многоярусной автостоянки для машин. Проектировщики утверждают, что пока это здание не имеет аналогов во Владивостоке.

По поводу высоты здания, которое вполне может перекрыть вид на море из окна служебного кабинета мэра, то главу города это, похоже, не волнует.

кстати

Пострадавшего во вторник, 21 ноября молодого человека "скорая" доставила в травмпункт на Уткинской, где после осмотра стало ясно, что парень серьезно не пострадал. В настоящее время прокуратурой Фрунзенского района Владивостока назначена проверка по факту падения железной балки со строящегося здания на студента, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА.