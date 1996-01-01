В Хабаровском крае зарегистрировано 284 случая отравления суррогатами алкоголя

С 1 сентября по 16 ноября в Хабаровском крае зарегистрировано 284 случая отравления спиртосодержащей продукцией, в том числе 20 с летальным исходом. Об этом 17 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Ванинском районе края: всего 100, с летальным исходом - 14; в Николаевском районе: всего 76, летальных - 3; в Верхнебуреинском районе - 48 случаев; в Советско-Гаванском районе: всего 22, летальных - 2.