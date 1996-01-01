Дальнегорские лесорубы требуют реабилитации

Их возмутили публичные заявления о криминализации лесной отрасли в Дальнегорском городском округе (ДГО). Лесозаготовители обратились к представителям органов местного самоуправления с призывом не просто защитить их, но и создать независимую депутатскую комиссию с привлечением правоохранительных органов, прокуратуры, ФСБ и таможни.

"Это обращение следует расценивать как гражданскую позицию, и не считаться с ней нельзя", - согласился с лесорубами руководитель рабочей группы краевой администрации в ДГО Виктор СТАРЧЕНКО. Он также подчеркнул, что приоритетом для руководителей лесных предприятий должен стать полноценный заработок для работников. В свою очередь и.о. главы ДГО Виктор КОЛОСКОВ подтвердил готовность местной администрации поддержать тех руководителей лесной отрасли, которые вносят весомый вклад в местный бюджет и занимаются честным бизнесом.