Глав районов попугали преступностью

Губернатор Сергей ДАРЬКИН провел совещание с главами городов и районов края. В числе главных вопросов повестки дня - создание единой системы профилактики правонарушений на территории Приморского края, сообщила пресс-служба администрации края.

Заместитель начальника краевого УВД Сергей СОЛЯКАЕВ доложил о ситуации с преступностью в Приморье. Было отмечено, что за 10 месяцев этого года увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Вместе с тем, состояние общественного порядка и безопасности вызывает обеспокоенность. По информации замначальника краевого УВД, в Уссурийске, Артеме, Спасске, а также в Ленинском, Первомайском, Октябрьском, Михайловском районах отмечен наибольший рост преступлений, в частности, грабежей.

Сергей Дарькин особо подчеркнул, что администрация края намерена сделать все, чтобы создать условия для эффективной работы правоохранительных органов края. "В будущем году мы планируем на 20% увеличить финансирование милиции общественной безопасности. Эти средства будут направлены на своевременную оплату денежного содержания сотрудников, приобретение автомашин, современных средств связи и оргтехники, и также на закупку форменного обмундирования, мебели. Мы продолжим строительство квартир для сотрудников УВД Приморского края", - отметил губернатор.