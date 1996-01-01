Таможенников наказали за "добро"

Приезд следственной бригады Генпрокуратуры, наделавший шуму в первых числах ноября, оставил после себя эхо. Оно выразилось в задержании таможенных чинов среднего уровня и осуждении рядовых сотрудников таможенных органов по уже забытому делу о контрабанде мяса, которое провозилось под видом сала через Гродековскую таможню.

Судом Ленинского района г. Владивостока 15 ноября удовлетворено ходатайство Прокуратуры Приморского края о заключении под стражу замначальника таможенного поста "Морской порт Владивосток" Владивостокской таможни полковника таможенной службы Александра РАЗУМОВА. Прокуратура возбудила в отношении него уголовное дело по фактам получения взяток в крупном размере, оперативную работу и задержание проводили сотрудники ФСБ.

Как полагает следствие, Разумов А.А., являясь должностным лицом, предложил одному из участников ВЭД заплатить ему в качестве взятки $45 тыс. за льготное оформление автотранспортных средств. 8 и 14 ноября 2006 г. предприниматель передал Разумову А.А. в качестве взятки по $15 тыс., всего, таким образом, $30 тыс. Во время получения второго "транша" полковника задержали. Примечательно, что процедура задержания была тщательно спланирована и зафиксирована видеосъемкой. Источники из ДВТУ на условиях анонимности утверждают, что Разумова сдали. Не секрет, что таможенники берут взятки, однако участники ВЭД не меньше их заинтересованы в мздоимстве, ведь существенно снижается таможенная стоимость, что дает предпринимателям дополнительную прибыль.

Кстати, у Разумова не так давно появился новый начальник - Леонид КАНИН. До прихода во Владивостокскую служил в Гродековской таможне, которая не раз становилась печально известной в связи с деятельностью контрабандной империи, по чью душу и приезжали следователи. Примечательно, что за день до ареста Разумова на одном известном в Приморье Интернет-форуме появились слухи о $100 млн отступных, которые якобы заплатили в Москву за прекращение преследования. Поэтому и появилась версия, что Разумова отдали на "заклание", раз силовики приезжали, значит, нужно кого-то посадить...

Сама личность Разумова во Владивостокской таможне считается практически культовой, здесь он служит с конца 80-х годов прошлого века. Прошел путь от рядового инспектора до замначальника таможни, имеет служебные благодарности, на сайте ДВТУ про него размещены рассказы, иллюстрирующие обвиняемого как грамотного, исполнительного и неподкупного специалиста, умеющего работать в команде. Как говорится, без комментариев...

Федеральным судом Пограничного района Приморского края вынесен приговор по уголовному делу по обвинению в контрабанде и злоупотреблении должностными полномочиями 12 сотрудников таможенных органов, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА.

Следствием установлено, что в январе 2003 г. начальником отдела досмотра Гродековской таможни Константином КОВАЛЕВЫМ совместно со специалистом по таможенному оформлению ООО "Ростек-ДВ-Сервис" Владимиром ЗАГУРСКИМ была создана организованная устойчивая группа для перемещения в крупном размере через таможенную границу РФ сортового свиного мяса под видом подкожного свиного жира. Ковалев, являясь с 1 марта 2003 г. замначальника Пограничного таможенного поста Гродековской таможни, используя свои служебные полномочия, вовлек в деятельность организованной группы 10 сотрудников таможни, которые были необходимы ему для составления недостоверных актов таможенного досмотра.

Этой группой в период с февраля по июнь 2003 г. в прошло 29 поставок и было контрабандно ввезено более 3 тыс. тонн сортового свиного мяса на сумму 146,5 млн руб. Приговором суда Константину Ковалеву и Владимиру Загурскому назначено наказание в виде 9 лет, Сергею ЛЕМЕШУ и Андрею ЖЕРНОВОМУ - 8 лет, Олегу АХЛЕСТИНУ и Владимиру УРЮПИНУ - 7 лет лишения свободы строгого режима. Алексею РУФОВУ с учетом неотбытого наказания по первому приговору за контрабанду, совершенную в соучастии с начальником Гродековской таможни Русланом БАШКО, назначено 7,6 лет лишения свободы строгого режима. Двух определили на три года в колонию-поселение, еще трех - осудили условно.

Когда ныне обвиненные рядовые сотрудники занимались контрабандой, шло расследование дела тогда уже бывшего начальника Гродековской таможни Руслана Башко, который был осужден на 9 лет и, судя по недавнему сюжету телепередачи "Человек и Закон", в местах не столь отдаленных живет лучше, чем иные уголовники.

Стоит отметить, что в обоих случаях правоохранительные органы опять наказали рядовых исполнителей, а организаторы контрабандного канала находятся на свободе. И если в 4-м квартале не будет роста таможенных платежей, значит, канал действует в прежнем режиме.