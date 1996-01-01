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Зачем на приморскую землю высадился столичный десант?

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не успел замгенпрокурора Юрий ГУЛЯГИН, недавно посетивший Приморье, пообещать, что самые интересные уголовные дела еще впереди, как в последний день октября около 30 бойцов отряда "Витязь" спецназа МВД высадились на военном аэродроме в пригороде Владивостока и "занялись" самыми влиятельными в Приморье политиками и бизнесменами, связанными с поставками в Россию китайского ширпотреба и мяса. Примечательно, что случилось это в тот же день, когда было опубликовано расследование "ЗР" "Контрабандный меч" о закулисных играх дальневосточной таможни (см. № 84 от 31 октября).

Первым делом силовики посетили с визитом офис во Владивостоке по ул. Бестужева, 37. По этому адресу зарегистрировано более 20 юридических лиц, напрямую имеющих отношение к ключевым фигурам российско-китайских торгово-промышленных отношений. Контору буквально перевернули вверх дном, произвели выемку документов. Такой же процедуре подверглось адвокатское бюро "36 часов", которое обеспечивало юридическое прикрытие этих фирм и в свое время "засветилось" в деле о 150 вагонах контрабандного груза в Москве.

Несмотря на то, что все мероприятия проводятся в атмосфере строгой секретности и высадка московского десанта стала полной неожиданностью для местных правоохранителей, людей, по чью душу прибыли к нам москвичи, все же успели предупредить. По крайней мере, так полагают лица, имеющие отношение к делу. Иначе как объяснить, что основных документов, которые могли ответить на вопросы столичных гостей, в обыскиваемом офисе - сердце бизнеса - не оказалось? По мнению осведомленных источников, судя по тому, что в Москву стабильно отчислялись, грубо говоря, чемоданы денег, информацию о готовящемся масштабном мероприятии запросто могли "слить".

Тем не менее в отношении лиц, заподозренных в причастности к контрабанде, продолжались оперативно-следственные мероприятия. Обыски проводились у Дениса ПАВЛОВА, который обеспечивал "общение" с таможней, у находкинского магната Сергея ХЕ. Ходили слухи об их аресте, но они не подтвердились.

Вообще, слухи оказались для СМИ одним из основных источников информации по этому делу из-за засекреченности расследования. И их ходит много. Например, о том, что одного из главных фигурантов дела, очень известного в крае человека, возили на вертолете в Находку на очную ставку с Хе и в СИЗО Владивостока - на очную ставку с замначальника Дальневосточного таможенного управления Александром ВОРОБЬЕВЫМ, а также о том, что фигуранты-таки "откупились" от назойливых москвичей за $100 млн.

Ни подвердить, ни опровергнуть слухи "ЗР" пока не может. Всех интересует главное - цель всей развернувшейся деятельности. Хорошо, если власть решила покончить с коррупцией в таможенных органах, контрабандой и незаконными интересами в этой отрасли крупных олигархических структур. Однако, по мнению приморских правоохранных органов, то, что происходит сейчас, больше похоже на классический передел сфер влияния. Судя по всему, высадку десанта устроили в интересах отдельных столичных фигур, которым интересно перенаправить финансовые теневые потоки на себя.

Что до тех, по чью душу прибыл "Витязь", то, скорее всего, им придется уступить место у пограничных окон тем, у кого в руках сосредоточен еще более мощный административный и силовой ресурс. Впрочем, их состояния вполне хватит для того, чтобы начать "новую" спокойную жизнь.

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