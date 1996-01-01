Пожарные вышли на пикет

Борцы с огненной стихией устроили пикет у здания ДВ ПримстройНИИпроекта во Владивостоке. Они протестуют против незаконных автопарковок, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

Пожарные автомобили перегородили все подъезды к зданию, на месте находятся сотрудники правоохранительных органов. Место проведения пикета выбрано не случайно. "Здесь 16 января 2006 г. в пожаре погибли 9 человек из-за того, что площадка перед зданием была заставлена автомобилями, и пожарные не смогли подъехать к месту ЧП" - отметили в пресс-службе. Эта территория постоянно заставляется, как это было 16 января, а отвечать приходится пожарным, отметили в ведомстве.