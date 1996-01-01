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Сквер на крови
С того времени, как сутками напролет, сменяясь через каждые три часа, жители улицы Заводской в Находке отстаивали права на существование сквера, прошло несколько месяцев. За это время в ситуацию не только вмешались различные официальные инстанции, но и произошло несколько трагедий.
Выстрелом в голову покончил с собой помощник главы администрации Олег ШАШЕЛЕВ, который первым из представителей городских властей явился на стихийный митинг у порубленных деревьев и заявил: "Я все равно буду здесь строить!" Хотя позже от роли застройщика публично отрекся. В автомобильной катастрофе на дороге Находка - Врангель погиб зам прокурора Игорь АЛЕКСЕЕНКО, начавший расследование "скверной" истории и, по официальной версии, не справившийся с управлением. Разумеется, его гибель не связывается со злополучным делом о вырубаемых на корню деревьях у заводских пятиэтажек, но, как опасаются жители Заводской, цепь трагических случайностей, связанных с данными событиями, на этом может не закончиться.
Официально скверу быть. Из краевой прокуратуры получен ответ: в ходе проверки установлено, что указанное разрешение на вырубку деревьев выдано до согласования и утверждения разрешения на размещение отдельно стоящего нестационарного объекта, выданного директору ООО "Орион-ДВ" для согласования. По информации администрации Находкинского городского округа, разрешение приостановлено на неопределенный срок в связи с корректировкой проекта остановочного комплекса. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой Находки в адрес главы администрации внесено представление об устранении нарушений и требование аннулировать разрешение на вырубку деревьев, а также высадить деревья взамен спиленных.
Пришел ответ и из администрации города: земельный участок для строительства остановочного комплекса компании "Орион-ДВ" не выделен. В настоящее время общество оформляет разрешение на размещение отдельно стоящего нестационарного объекта в виде остановочного комплекса с навесом для пассажиров и двумя киосками. Разрешение находится на стадии согласования. Депутатский запрос приморскому межрайонному прокурору Геннадию ЖЕРЕБКИНУ по жалобе жителей Заводской на действия администрации отправлен Светланой ГОРЯЧЕВОЙ. Это тем более важно, говорится в письме, что происходящие события имеют большой общественный резонанс, и в настоящее время жители круглосуточно дежурят, охраняя посаженные ими деревья.
Патовая ситуация для общественного мнения разрешается довольно просто. Существующий павильон исчез со своего места в одночасье. В том, что на остановке "Заводская" в ожидании автобуса пассажиры остались без крыши над головой, чиновники из администрации обвинили жителей, в основном пожилых женщин, отстаивающих сквер, который расположен на приличном расстоянии и установке нового остановочного павильона никак не мешает.
В недавнем интервью, опубликованном в одной из городских газет, мэр города Олег КОЛЯДИН недвусмысленно заявил: "Я готов выслушать каждого, кто пришел, написал, позвонил не критики ради, а во благо решения вопроса при обоюдном согласии. Когда одна сторона не хочет слушать другую и никакие доводы не принимает, разговаривать трудно. А итог может равняться нулю или придет с большим опозданием. Ситуация со сквером в районе Заводской как раз из такого ряда". Официальные ответы защитниц сквера не успокаивают, поскольку неофициально им с завидной регулярностью сообщают, что деревья будут вырублены, а объект построен: слишком серьезные люди стоят за всем этим.
Как считает руководитель управления Росприроднадзора по Приморскому краю Владимир ВОЙТОВСКИЙ, сквером, деревья в котором являются лесными насаждениями второго порядка, администрация вправе распоряжаться по своему усмотрению. Но это в том случае, если нет противопоказаний в виде нарушения закона. А они как раз есть. По жалобе жильцов дома по улице Заводской возбуждено дело об административном правонарушении, по которому в настоящее время проводится административное расследование. Организовав субботник, на месте пяти спиленных деревьев заводчане высадили шесть елочек и два маньчжурских ореха. И люди до сих пор вскакивают по ночам, заслышав шум в сквере.
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