Находку захлестнули кражи

Рост преступности отмечается в Находке. По информации начальника УВД Находки Михаила УСМАНОВА, за 10 месяцев этого года на территории городского округа зарегистрировано около 6 тыс. преступлений, что на 25,4% больше, чем в прошлом году.

Рост дают преимущественно преступления средней тяжести: кражи имущества и транспортных средств, грабежи, причинения тяжкого вреда здоровью, разбойные нападения. С начала года сотрудниками УВД Находки было раскрыто 40 убийств, а также 47 преступлений, связанных с нанесением тяжких телесных повреждений. Зарегистрировано 103 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, выявлено 87 фактов сбыта наркотиков, изъято из незаконного оборота около двух килограммов наркотических веществ.