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Майор милиции похитил человека

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Прокуратурой Приморского края предъявлено обвинение майору милиции Александру КОПЫЧЕНОВУ в совершении преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ - похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА.

Как полагает следствие, начальник одного из отделений оперативно-розыскной части УВД Владивостока Копыченов А.А. 14 сентября 2006 г. по предварительному сговору с группой лиц похитил гражданина К. из квартиры, в которой тот проживал. Представившись сотрудником милиции и предъявив служебное удостоверение, Копыченов предложил мужчине проехать в отделение милиции для выяснения обстоятельств якобы совершенного им преступления.

В автомашине ему надели наручники и мешок на голову и отвезли на автомойку, находящуюся на ул. Нейбута. В помещении автомойки потерпевшего пристегнули наручниками к батарее и стали избивать, пытаясь заставить заплатить за свое освобождение автомашиной марки "Субару Форестер" и деньгами в сумме $11 тыс. В отношении Копыченова по ходатайству прокуратуры Приморского края судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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