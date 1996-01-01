Изъято 50 тонн "питьевого" одеколона

Как сообщил источник в правоохранительных органах краевого УВД, сотрудники милиции изъяли более 1500 коробок парфюмерно-косметического средства "Боярышник" в одной из аптек города.

Есть информация, что данная партия контрафактна. Продукция отправлена на экспертизу. Средство "Боярышник" из-за своей дешевизны (11-12 руб. за флакон) очень популярно среди бедных слоев населения. За последние три месяца в Хабаровском крае им отравились более 150 человек, из них 10 скончались.