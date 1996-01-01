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Судебные приставы девять лет играют на нервах должников
Только 14,4% алиментщиков исполняют отцовский долг добровольно. Об этом заявил Главный судебный пристав по Приморскому краю Михаил СТЕПЧУК на пресс-конференции, приуроченной к 9-летию с момента создания Федеральной службы судебных приставов (ФССП) РФ.
По случаю профессионального праздника лучших сотрудников ФССП по Приморскому краю наградили медалями, грамотами и благодарностями, а потом подвели итоги работы за 9 месяцев этого года. За это время судебные приставы-исполнители окончили пока 60% от общего числа исполнительных производств. При этом они вернули кредиторам на 9% больше денег (1,4 млрд руб.), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них 98,2 млн руб. - по зарплате.
В счет погашения задолженности по оплате труда приставы арестовали и передали для продажи имущество на сумму 145 млн руб. Три руководителя предприятий-должников стали обвиняемыми по уголовным делам, возбужденным за неисполнение судебных решений. Среди таких - топ-менеджеры ОАО "Дальверфь", артемовская автошкола РОСТО. Кроме того, в этом году приставы-исполнители "налегли" на исполнение штрафов ГИБДД и таможенных постановлений и увеличили взыскания по этим статьям в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Благодаря службе 26 счастливчиков добились гарантированных квартир. По словам Михаила Степчука, квартиры вынуждены были выдавать, в основном, администрации муниципальных образований.
Тем не менее граждане не перестают жаловаться на приставов. Больше всего люди недовольны тем, как взыскиваются алименты и возмещается ущерб. Гражданам рекомендуют обращаться напрямую к Главному судебному приставу по Приморскому краю. Более того, недавно в службе создали отдел собственной безопасности, который будет бороться за чистоту своих рядов. Из 168 проведенных в этом году проверок по 9 материалам были возбуждены уголовные дела.
Однако, несмотря на то, что приставы перевыполняют норму работы, установленную Минтруда в 6 раз, на вопрос журналиста о возможности создания в России института частных судебных приставов руководитель ФССП отреагировал неодобрительно. По его мнению, в России этот институт имеет все шансы превратиться в самый обыкновенный рэкет. Вместо этого судебные приставы пообещали, что в следующем году будут работать на 25% лучше благодаря не частным приставам, а программному обеспечению.
Как отметил заместитель главного судебного пристава Константин АСТВАЦАТУРОВ, эту разработку служба ждала много лет. При этом свои версии программ предлагали разработчики из разных городов, но более всего подошла версия разработчиков из самой службы. Это выгодно еще и тем, что приобретение программы ровным счетом ничего не будет стоить, как и обслуживание. Приставам нужно будет только совсем немного "подогнать" свои компьютеры под системные требования.
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