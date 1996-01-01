Нашли убийц Фотьянова

В ходе расследования убийства кандидата в мэры Дальнегорска Дмитрия ФОТЬЯНОВА арестованы лица, по версии прокуратуры, причастные к преступлению, сообщила старший помощник прокурора Приморского края Ирина НОМОКОНОВА.

Напоминаем, что для расследования громкого убийства была создана следственная группа. Произведены осмотры места происшествия, вещей, предметов, транспортного средства. Назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются и допрашиваются свидетели. Помимо ареста трех подозреваемых, в ходе расследования данного уголовного дела были раскрыты пять преступлений, ранее совершенных на территории Дальнегорска.