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Юрию Копылову грозит 7 лет тюрьмы

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В суд передано дело по факту превышения должностных полномочий в отношении экс-главы города Владивосток Юрия КОПЫЛОВА, связанное со строительством колумбария в краевом центре.

В настоящее время стройка колумбария заморожена. Об этом сообщил директор МУП "Некрополь" Виталий БОБЫНИН. По его словам, "возведение колумбария велось незаконно, земля предприятию не принадлежит, кроме того, администрация, возглавляемая Юрием Копыловым, не проводила тендер, и контракт на строительство был заключен по решению главы города с японской фирмой". Как подчеркнул В. Бобынин, "японская сторона - фирма "Сирояма", требует сейчас деньги за доставленное оборудование, которое, по их мнению, не разбирается. Я также считаю, что возможность возврата не исключена".

По словам В. Бобынина существует проект нового колумбария, рассчитанного не на 8 тысяч мест, а на более чем 20 тысяч.

Экс-мэру города Владивосток Юрию Копылову грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы сроком до 7 лет.

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