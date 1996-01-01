Лес рубят - юани летят

Недавно правоохранительными органами пресечена деятельность трансграничной организованной преступной группы, осуществлявшей незаконную вырубку и контрабанду в Китай леса ценных пород. Один из активных членов ОПГ - гражданин КНР - арестован.

Международная ОПГ

Дальневосточный федеральный округ занимает ведущее место в России по площади лесов и запасам древесины. В регионе имеются значительные площади ценных твердолиственных пород: дуб, кедр, клен, ясень, сосна, липа, бархат амурский... Интересы криминальных лесорубов и контрабандистов распространяются именно на эти дорогостоящие породы деревьев.

Незаконно добытый лес чаще всего сбывается в Китай, где уже давно сформировался круг потребителей высококачественной российской древесины ценных пород. Законность происхождения леса партнеров из Поднебесной, как правило, мало интересует. Такой товар приобретать даже выгоднее - с рук его сбывают в несколько раз дешевле, чем древесину, вырубленную легально. Вот свежие факты...

В ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Оперативно-розыскного бюро по борьбе с экономическими и налоговыми преступлениями Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу и Хабаровской таможни, перекрыт крупный канал контрабанды леса ценных пород в Китайскую Народную Республику.

Установлено, что организованная преступная группа, действующая под маркой хабаровской фирмы-экспортера леса и лесоматериалов ООО "Компания Пасифик", с обманным использованием документов неоднократно осуществляла контрабанду в КНР крупных партий леса ценных пород на общую сумму 2 млн 700 тыс. руб. По фактам криминальной деятельности этой организованной преступной группы возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 188 УК РФ ("Контрабанда").

Уже в рамках расследования уголовного дела и оперативно-розыскных мероприятий, проведенных совместно оперативниками Главного управления МВД России по ДВФО и Хабаровской таможни, была предотвращена еще одна попытка преступников контрабандно переправить в Китай 500 кубометров древесины ценных пород. Дополнительно выявлено 9 эпизодов криминальной деятельности ОПГ.

Контрабанда леса осуществлялась по Дальневосточной железной дороге в течение 2005-2006 годов. Организованная преступная группа была поистине международной: в ее состав входили граждане России и Китая.

Недавно правоохранительными органами был арестован Чжао ДУНЬШИ, житель китайской провинции Хэйлунцзян, задержаны четверо его российских коллег, активных членов этой "лесной" ОПГ.

Схема преступлений, неоднократно совершенных ими, заключалась в следующем. Граждане КНР на свои денежные средства, с привлечением как местной рабочей силы, так и китайских гастарбайтеров, организовывали на российской территории незаконные порубки леса ценных пород. Потом в действие вступили россияне, которые осуществляли легализацию приобретенной китайцами древесины и дальнейшее ее перемещение за рубеж. Естественно, не бесплатно.

Трио из Дормидонтовки

Если уголовное дело международной ОПГ еще далеко от своего завершения, то по двум делам криминальных лесорубов из Хабаровского и Вяземского районов, которые были возбуждены по материалам оперативно-розыскного бюро ГУ МВД РФ по ДВФО, уже вынесены судебные решения.

Не секрет, что с работой, особенно хорошо оплачиваемой, на селе туговато. В Вяземском районе Хабаровского края, богатом отменным лесом ценных пород, соблазн подзаработать на незаконных рубках слишком велик. Так, трое жителей села Дормидонтовка объединились ради этой корыстной цели в устойчивую преступную группу. Идейным вдохновителем, а позже и лидером группы стал 35-летний Алексей КИЗЯЕВ, нигде не работающий отец двух малолетних детей. В сообщники он взял своих односельчан - таких же безработных отцов семейств: 33-летнего Виктора БЕЛОВА и 28-летнего Станислава ИГНАШКИНА. Все вместе они решили заняться рубкой и продажей леса ценных пород (естественно, не имея на это никаких официальных прав).

Кизяев как старший сразу распределил участникам группы соответствующие роли: себе - поиск подходящего лесного участка, обеспечение техникой и сбыт незаконно добытой древесины, Белову и Игнашкину - рубку и трелевку леса на склад.

Чтобы реализовать задуманное, они нашли себе нескольких помощников из числа местных жителей - вальщиков леса, трактористов и водителей лесовозов. Правда, о том, что рубка будет криминальной, наемным работникам не сообщили...

Для начала выбрали два участка в Вяземском районе - в 76-м и 104-м кварталах Капитоновского лесничества Аванского лесхоза. Оба из категории "особо защищенных", где все породы деревьев категорически запрещены к вырубке. Особо охраняются красавцы-кедры - на участках расположена орехопромысловая зона.

За два захода на деляны участники преступной группы срубили, вывезли и реализовали неустановленным лицам кубометры отборного дуба, липы, кедра и ясеня. В результате преступных действий криминальной троицы государству был причинен ущерб на сумму около 30 млн рублей.

К счастью, их противозаконная деятельность была быстро выявлена и пресечена милицией. Недавно все трое предстали перед судом. Свою вину они признали полностью.

Мировым судом участка №53 Вяземского района все трое были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ. Суд приговорил Кизяева и Белова к 1 году и 6 месяцам, а Игнашкина - к 1 году лишения свободы. Назначенное наказание для всех троих суд постановил считать условным с испытательным сроком на 2 года. Также суд взыскал с Кизяева, Белова и Игнашкина солидарно в возмещение ущерба лесному фонду в доход государства 29 млн 673 тыс. 345 руб. 85 коп.

Лазовская бригада

47-летний житель села Хор района имени Лазо Хабаровского края Василий СТАВЦЕВ, работник местного открытого акционерного общества, давно стремился переквалифицироваться из крановщика в бизнесмены. "Делать деньги" он собирался на вырубке и продаже ценных пород древесины. Но одному осуществить такую работу было не по силам. Нужны были физически крепкие, опытные люди, успевшие потрудиться на лесорубочной ниве. За таковыми дело не стало.

Ставцев поделился своими замыслами с односельчанином - 29-летним Дмитрием БАКЛАНОВЫМ, работавшим бригадиром хорской лесорубочной бригады, и 30-летним Юрием ШУМСКИМ - трактористом из села Новостройка, что также расположено в районе имени Лазо. Все вместе они отыскали и наняли одного из местных, самых "матерых" вальщиков леса.

Когда преступная группа была организована и оснащена необходимой техникой, Ставцев обеспечил подручных импортной бензопилой, трактором, провизией и местом для ночлега. Также он возложил на себя реализацию незаконно добытого леса. Василий справил себе лесорубочный билет, согласно которому мог производить заготовку древесины на территории 208 квартала Лазовского лесничества Хорского лесхоза.

Но вязы, березы и другие породы, стоящие относительно недорого, Ставцева не интересовали: его привлекал третий выдел 207-го квартала Хорского лесхоза, где подпирали небо вековые кедры. Туда-то и направил он Бакланова и Шумского, отвечавших за трелевку, в компании с вальщиком.

Прекрасно зная, что рубка кедра будет производиться незаконно, бригада прибыла на вышеозначенный квартал, расположенный в 48 километрах от поселка Долми, и начала-таки работы. Отборные кедры падали один за другим... За этим занятием преступников и застали сотрудники милиции.

К моменту появления оперативников криминальные лесорубы уже успели свалить изрядное количество лесных великанов, чем причинили ущерб государству на сумму около 2,5 млн рублей.

Все они, включая главу ОПГ Ставцева, были задержаны. Из рук милиционеров чудом ускользнул только вальщик. Сейчас ведется его розыск.

На судебном заседании Ставцев, Бакланов и Шумский свою вину в содеянном признали полностью. Мировым судом участка 57 района имени Лазо Хабаровского края все трое были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 260 УК РФ. Суд приговорил Василия Ставцева, Дмитрия Балканова и Юрия Шумского к 2 годам лишения свободы (каждого). Наказание для всех троих суд постановил считать условным с испытательным сроком на 1 года. Также суд взыскал с троицы солидарно в доход государства 2 млн 377 тыс. 642 руб. и 80 коп.

Вскоре направится в суд еще ряд уголовных дел, возбужденных по материалам Главного управления МВД России по Дальневосточному федеральному округу, расследование которых близится к завершению. Так, в марте этого года оперативниками была пресечена деятельность группы мошенников, совершивших хищение 7 млн рублей путем незаконного возмещения НДС при экспорте лесоматериалов. В это же время Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой, по материалам оперативно-розыскного бюро ГУ МВД РФ по ДВФО, было возбуждено уголовное дело по фактам контрабанды в отношении трех крупных хабаровских фирм-экспортеров леса, переправивших в КНР крупные партии незаконно добытой ценной древесины.

Криминальная отрасль

В ближайшее время у борцов с преступностью на лесном фронте работы может значительно прибавится: в сентябре в Хабаровском крае цены на экспортируемый лес выросли на $3-4 за кубометр. Об этом сообщил заместитель министра лесной промышленности хабаровского края Валерий ГУРЬЕВ. В среднем цена повысится на 5%. Например, кубометр лиственницы будет стоить $120.

Рекомендация лесозаготовителям повышать цену связана с благоприятной ситуацией на внешнем рынке. Основные покупатели леса, добытого в Хабаровском крае, - Китай, Япония и Южная Корея - увеличили в этом году закупки на 13%. Есть тенденции к дальнейшему росту экспорта древесины. В этом году объем вывозимого леса составит 8 млн 200 тыс. кубометров, а в 2007 году - 8 млн 400 тыс.

Такие перспективы дальневосточные "лесные браконьеры" явно не захотят упускать, а посему стражам порядка придется удвоить усилия в борьбе с ними.

Контрабанда лесоматериалов, незаконные порубки, "отмывание" денежных средств, полученных в результате преступной деятельности через операции с сырьевыми ресурсами, возмещение НДС по лжеэкспортным операциям, невозвращение валютной выручки - это основные виды распространенных в регионе преступлений.

Досье Согласно милицейской статистике, только в первом полугодии 2006 года на территории ДВФО выявлено 804 преступления в сфере оборота леса и лесоматериалов (в первом полугодии 2005 года - 655), из них 499 (387) - раскрыты, в том числе - 26 преступлений, совершенных организованными преступными группами. Выявлено 4190 лиц (в первом полугодии 2005 года - 299), совершивших преступления в лесопромышленном комплексе, из них на сегодняшний день привлечено к уголовной ответственности 379 человек (287), в том числе 23 члена организованных преступных групп (7). Выявлено 28 фактов контрабанды леса и лесоматериалов, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Материальный ущерб составил более 109 млн 653 тыс. руб., из них удалось возместить пока только 75 млн 822 тыс. руб.

(Имена и фамилии осужденных изменены по этическим соображениям).