Страж по дешевке

Милиционеры - это те, кого рядовые граждане скорее презирают, чем уважают. Почему сложилась такая ситуация, что надо сделать, чтобы ее изменить, и почему России нужна административно судебная реформа - накануне Дня милиции в разговоре с "ЗР" рассуждал полковник милиции, профессор кафедры административного права и административной деятельности органов внутренних дел Дальневосточного юридического института МВД России Сергей КОЗЛОВ.

- Сергей Сергеевич, при социализме милиция была уважаемым, авторитетным государственным органом. А сейчас?

- Сегодня милиция охраняет все формы собственности. Да только квартиры у нас в органах получают единицы. В основном это победители объявленных администрациями городов и субъектов Федерации конкурсов на лучшего инспектора ГИБДД, следователя и т.д. Субсидий же на покупку жилья выделяется мизер, да и то определенному кругу лиц. Денег хватает на оплату в лучшем случае четверти от стоимости квартиры.

При этом о жилищной проблеме сотрудников МВД даже с высоких трибун не говорится ни слова. Остается пожимать плечами. Сотрудник милиции - это такой же государев человек, как военнослужащий или работник ФСБ. Обидно и непонятно, почему министр внутренних дел не вносит в органы законодательной и исполнительной власти серьезных предложений по социальной защите милиционеров.

Сегодняшний Закон "О милиции" действует с 18 апреля 1991 года, и за пятнадцать лет в него внесено всего четыре поправки. У военнослужащих есть свой закон о статусе, у нас - нет. В Государственной Думе вот уже четвертый год на рассмотрении находится Закон "О прохождении службы в правоохранительных органах".

А мы удивляемся, почему в МВД такая текучка кадров. Зарплата низкая. Например, рядовой сотрудник милиции получает в месяц 10 тыс. руб. У него семья - двое детей, жена не работает. Снимает он квартиру за 8 тысяч. А ему еще заявляют, что не обязаны компенсировать затраты на поднаем жилья и детский садик.

Сотрудники милиции вынуждены обращаться за защитой своих прав в суд, вступая таким образом в конфликт со своим начальством.

- За два последних года в отечественном административном праве произошли глобальные изменения. Но вопрос об административно-судебной реформе до сих пор не снят с повестки дня.

- 9 марта 2004 года в России началась административно-правовая реформа, инициируемая Президентом РФ. Была приведена в порядок система и структура органов исполнительной власти страны. Но на этом останавливаться не стоит. России как воздух нужны административные суды. Ведь органы исполнительной власти у нас в государстве никогда не защищали гражданина. У нас согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях 66 органов исполнительной власти выносят административный вердикт - другими словами, меру наказания. Во всех цивилизованных странах такого и в помине нет. А в России участковый инспектор выносит постановление о наказании и еще организовывает исполнения постановления, если речь идет об административном штрафе. Такого даже при советской власти не было.

Как должно быть: органы исполнительной власти пресекают административное правонарушение, оформляют процессуальные документы, а выносить вердикт как незаинтересованное лицо должен суд.

К большому сожалению, в нашем государстве отсутствует ювенальная юстиция - суды по защите прав несовершеннолетних. У нас эту функцию по-прежнему выполняют комиссии по делам несовершеннолетних. Ну скажите, как органы местного самоуправления могут выносить решение в отношении тех же родителей детей, не достигших совершеннолетия. Это грубейшее нарушение прав человека. А где таможенные суды, суды по трудовым спорам?

- Сергей Сергеевич, а не будут ли эти возможные реформаторские шаги расценены в обществе как очередное раздувание и без того большого государственного аппарата?

- В Конституции РФ четко прописано: "Россия является правовым, демократическим государством". Если мы действительно хотим в будущем говорить, что в России не на бумаге, а на деле соблюдаются права человека, такие суды обязаны функционировать. А пока мы в области административного права от той же Европы отстаем на семьдесят лет. Там нет как такового административного права у них присутствует административно-делительное право. В Европе в отличие от нас есть дисциплинарное право. А наш Административный кодекс - по-прежнему закон прежнего социалистического варианта. Необходимо изменить название кодекса, назвав его кодекс "Об административной ответственности", где прописать все материальные нормы. Требуется принятие административно-юрисдикционного кодекса и дисциплинарного кодекса. Только тогда мы будем выглядеть более или менее достойно на международном уровне.

- Возвращаясь к милиции, все же она нас бережет?

- Неактуально. Милиция в первую очередь охраняет права государства, а во-вторых, защищает гражданина.