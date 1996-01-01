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Грабежи автоперегонщиков продолжаются
Сотрудники УВД Еврейской АО задержали несколько человек, которые подозреваются в поборах с водителей-транзитников на дорогах Хабаровского края и автономии, сообщили в пресс-центре УВД ЕАО. Накануне на пост ДПС в Смидовичском районе обратился перегонщик автомобилей из центральной части России, сообщило ИА REGNUM.
Водитель рассказал, что после того как он минул автодорожный мост через реку Амур в районе поселка Волочаевка (Еврейская АО), его машину попытались прижать к обочине два других автомобиля. Сидящие в машинах молодые люди знаками предлагали транзитнику остановиться, но он смог оторваться от преследования. Спустя некоторое время после его обращения на пост ДПС милиционеры задержали подозрительные автомобили. При осмотре в них обнаружен полный набор дорожного рэкетира: радиостанции, бронежилеты и бейсбольные биты. Сидевшие в машинах оказались жителями Хабаровского края. Сейчас оперативники и следователи устанавливают причастность этих лиц к криминальным группировкам края, которые занимаются вымогательствами на дорогах.
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