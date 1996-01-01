Владивостокцев избивают под лозунгом "Любите Россию!"

Общественность уже практически поверила в официальный комментарий правоохранительных органов, что разрисованная свастикой набережная Владивостока в ночь на 23 октября - всего лишь дело рук каких-то несерьезных хулиганов. Однако через несколько дней после этого "ЗР" стало известно, что ежедневно в больницы города поступают избитые граждане Владивостока. Свидетели в один голос заявляют, что нападавшие были одеты в характерную для российских "коричневых" одежду.

В половине девятого вечера 1 ноября толпа молодых людей около 35 человек в кожаных куртках "тусовалась" в районе трамвайного кольца Минного городка во Владивостоке. Когда они шли вдоль дома 14б по ул. Адмирала Юмашева, мимо проходил паренек небольшого роста. Вдруг несколько человек из толпы набросились на парня и начали его избивать. В следующую секунду к ним присоединились другие. Из оставшейся группы послышался приказ: "До смерти не забивайте", еще через некоторое время этот же голос приказал уходить, и вся толпа организованно и быстро скрылась из вида. Кто-то из толпы напоследок прокричал: "Любите Россию!"

Возле потерпевшего собрались пятеро свидетелей, в том числе корреспондент "ЗР", который вызвал милицию. На вопрос, за что на него напали, 27-летний Дмитрий абсолютно славянской внешности ответить так и не смог. Наоборот, постоянно задавал вопрос в никуда: "За что?!"

Приехавшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы Ленинского РУВД отметили, что до того, как это случилось, в милицию поступило несколько звонков о странной бритоголовой братии в районе парка Минного городка. Так, об этом сообщил охранник школы №57 и жители дома по ул. Адмирала Юмашева, 14в. Вместе с тем, милиционеры, не зная, что среди свидетелей находится журналист, не скрывали, что организованная толпа - приверженцы националистического порядка. Более того, приехавшая на вызов бригада "скорой помощи" даже не удивилась подробностям случившегося. "Такое происходит каждый день. И вчера, и позавчера мы выезжали на такие вызовы. Бьют в основном китайцев. Особенно это участилось перед праздником 4 ноября".

Выходит, комментарии о том, что организованных националистов в Приморье нет, попросту неправда. Если каждый день с улиц города "скорая" забирает избитых националистами, то это уже о чем-то говорит. Некоторые полагали, что разгром на набережной - не больше, чем провокация. Якобы это было проплаченной кем-то акцией, чтобы запятнать скинхедов и запретить им выход с "Русским маршем". Откровенно говоря, не совсем верится, что ради провокации кто-то станет проплачивать ежедневные избиения российских и иностранных граждан.

Что касается нашего случая, то, как отметили в службе участковых Ленинского РУВД, потерпевший будто бы вступил с толпой в конфликт, и эти 35 человек были никакие не скинхеды, потому что потерпевший не слышал никаких восклицаний националистического содержания. Потерпевший, может, и не слышал, но очевидцы слышали точно. Странно, что сотрудники милиции не записали данные ни одного из свидетелей, а журналисту, который даже специально дал патрульным свою визитку для дачи показаний, так и не позвонили.

Тем не менее в тот же день по подозрению в совершении нападения задержали 8 молодых людей от 15 до 17 лет, которые, как они пояснили, собирались всего лишь на День рождения. Между тем потерпевший получил в результате нападения сотрясение головного мозга, черепно-мозговую травму, перелом носа и множественные гематомы и ссадины. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту. "ЗР" обращается к людям, пострадавшим от насилия неонацистов, - сообщите о случившемся с вами по тел. (4232) 45-31-46.