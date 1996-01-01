Пиратов загоняют в угол

Уровень распространения контрафактной продукции за последнюю пару лет существенно снизился, а количество легальных пользователей выросло в несколько раз. Сейчас для проверки организации на предмет легальности используемого программного обеспечения требуется только разрешение от прокуратуры.

По итогам проверки, если на компьютерах будут обнаружены пиратские копии, то на компанию налагается штраф либо возбуждается уголовное дело, а нередко - и то и другое одновременно. На сегодняшний день максимальное наказание, которое получил житель Владивостока за установку пиратской копии программы (1С:Предприятие), - 3 года условно плюс штраф в 30 тыс. руб.

"Обычно руководители организаций сваливают всю вину на системного администратора: мол, они и не подозревали, что он установил пиратские версии программ, - заметил коммерческий директор компании "Юманс" Владимир МЕДВЕДЕВ. - Это позволяет руководству компании избежать уголовной ответственности". Но кроме уголовной ответственности есть еще арбитражная практика. Фирма-правообладатель подает в арбитражный суд заявление о том, что организация-ответчик с помощью ее программных продуктов получала прибыль и, согласно закону о защите авторских прав, должна выплатить компенсацию в двукратном размере стоимости этих продуктов.

Первые прецеденты по взысканию через арбитражный суд уже есть. Вдобавок ко всему во Владивостоке открылось представительство Microsoft, и юристы представительства начали активно участвовать в проверке рынков и организаций. "Если 2-3 года назад по продуктам Microsoft контрафакт составлял 98-99%, то сейчас мы оцениваем этот уровень в 85-87%", - сообщил Владимир Медведев. - Более того, начали покупать даже такие программы, как Adobe Photoshop, которые ранее вообще не брали".

Но еще более впечатляют успехи в борьбе с пиратским рынком бухгалтерских продуктов. Сейчас продавцы оценивают контрафакт в этом секторе рынка на уровне 10-15%, тогда как всего 2 года назад он составлял не менее 40-50%. И это также связано с усилением борьбы правоохранительных органов с контрафактной продукцией. Сейчас довольно сложно купить пиратскую версию бухгалтерских комплексов от 1С. За 2005 г. только во Владивостоке было возбуждено порядка 40 уголовных дел по факту продажи и использования пиратских копий продуктов 1С, причем большинство завершилось не в пользу ответчиков.

Прессинг со стороны правоохранительных структур касается, прежде всего, корпоративного рынка. Частных пользователей это пока не пугает - понятно, что никто не собирается "шерстить" все квартиры подряд в поисках нелегального софта. Поэтому домой покупают в основном игры, мультимедийные продукты (справочники, энциклопедии, обучающие программы) и средства защиты компьютеров от проникновения извне: антивирусы и файеволлы.

По словам Владимира Медведева, на рынке появилось много лицензионных качественно локализованных игр. И, самое главное, они появляются в продаже практически одновременно с выпуском за рубежом. Раньше между официальным релизом и выпуском русской локализации проходило до года и более, поэтому любители компьютерных игрушек были вынуждены покупать пиратские игры. Сейчас российские компании-локализаторы уже наладили нормальное сотрудничество с компаниями-производителями игр: они получают их до официального релиза и успевают вовремя перевести.

Серьезные магазины, торгующие подобной продукцией, все реже предлагают своим клиентам "пиратки". Это также связано с усилиями правоохранительных органов. Например, в прошлом году была арестована крупная партия контрафакта в CD-супермаркете "Нью-Васюки", что заставило призадуматься хозяина этого магазина, да и других торговцев. Впрочем, не только карательные меры заставляют переходить на лицензионное программное обеспечение. Имидж тоже играет свою роль - пользование лицензией становится одним из признаков солидной, внушающей доверие партнерам и инвесторам компании.

Определенную проблему для использования легального софта составляет устаревший компьютерный парк в организациях. Распространенные по сей день "персоналки" c процессорами тактовой частотой до 600-800 МГц и объемом оперативной памяти до 256 мегабайт заметно "тормозят", если на них установить современную операционную систему Windows XP. И, как правило, на них ставят Windows 98, которую легально покупать нет особого смысла, так как ее поддержка со стороны производителя уже прекращена.

Кроме того, далеко не все организации могут позволить себе купить лицензионное программное обеспечение. Но у них есть выбор - устанавливать бесплатный софт: например, операционные системы семейства Linux, для которых существует вполне достаточный для офисной работы набор бесплатных прикладных программ. Разумеется, при этом придется обучать сотрудников работе с этими программами. Но есть и свои плюсы - сотрудники будут тратить меньше времени на развлечения, скажем, игрушки, так как подавляющее большинство из них не работает в среде Linux.

Полностью свести пиратство к нулю, разумеется, невозможно. Это можно сделать по одной позиции, как, скажем, в случае с продуктами 1С, но по всему спектру продукции, это нереально. "Кроме розничной продажи дисков есть и другие каналы распространения информации, и прежде всего Интернет. По мере повышения популярности высокоскоростного доступа и снижения стоимости трафика этот способ будет становиться все более популярным, а проконтролировать сотни тысяч и миллионы серверов и сайтов почти невозможно", - подытожил Владимир Медведев.

А пока текущая ситуация на рынке программного обеспечения такова, что его рост прямо пропорционален успехам в борьбе с контрафактом. И это вполне объяснимо. Несмотря на все увещевания пользователей, мало кого удается убедить, что лицензия - это лучше. Компании-дилеры также не могут использовать и рыночные методы стимулирования спроса на софт, ведь конечная цена на программы зависит, прежде всего, от отпускной стоимости компаний-производителей. А они ее существенно снижать не желают.