После китайских браконьеров остаются отравленные реки и ручьи

С началом заморозков в Приморье активизировались действия китайских браконьеров, пересекающих государственную границу РФ для сбора древесной лягушки.

Как сообщили "Восток-Медиа" в Пограничном управлении ФСБ России по Приморскому краю, на участке заставы имени Петра ОВЧИННИКОВА Хасанского погранотряда в полутора километрах от линии госграницы на реке Барабашевка наряд обнаружил следы действий нарушителей. Отравленной рыбой и лягушками усеян берег реки. В этом же районе неделю назад наряд заставы "Школьная" обнаружил брошенный нарушителями ящик с отравляющими веществами китайского производства. 40 бутылок по предназначались для травли древесной лягушки.