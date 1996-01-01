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Контрабандистов накрыли "Вымпелом"
По уголовному делу в отношении начальника ДВТУ прокатилась волна обысков и изъятий документов от Находки до Владивостока. Изъяты служебные документы в ряде таможенных пунктов и офисах крупнейших участников ВЭД, причем для силового обеспечения привлекли отряд "Вымпел", сообщает "Восток-Медиа" со ссылкой на компетентный источник в правоохранительных органах.
В частности проверки коснулись Артемовского таможенного поста Владивостокской таможни и офисов компании "Ростек-ДВ-Сервис", которая по версии следствия задействована в схеме приоритетного оформления грузов с "минимальным" контролем таможни. Среди вопросов, интересующих правоохранительные органы - и деятельность небезызвестной компании "Пилигрим".
Помимо первых лиц ДВТУ в скандальном деле оказались более 20 фигурантов, в том числе и ряд влиятельных приморских депутатов и бизнесменов. При всем внимании к действующим лицам контрабандной сети в Приморье, очевидно, что нити преступного сговора ведут в столицу и высшие эшелоны власти.
Несмотря на то, что комментировать ситуацию официальные источники не торопятся, предполагается, что в ходе расследования всплывут старые находкинские дела, связанные со схемой "мясной" контрабанды, сменой собственников в ОАО "Находкинский рыбный порт" и др. Представляется логичным, что по результатам проверки будут возбуждены громкие дела. Хотя не исключен вариант, что кампания по борьбе с коррупцией в Приморье закончится наказанием второстепенных лиц и очередным переделом сфер влияния. Ведь очевидно, что криминал в крае - это лишь вершина айсберга, подводная часть которого находится далеко отсюда.
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