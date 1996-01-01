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Доказательства особой важности

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Как стало известно "ЗР", расследование уголовного дела по злоупотреблению служебными полномочиями руководством ДВТУ перешло в активную фазу. Видимо не найдя прямых доказательств вины Эрнеста БАХШЕЦЯНА и Александра ВОРОБЬЕВА сотрудники прокуратуры заставляют участников ВЭД давать нужные следствию показания.

Речь идет об импортерах, судившихся с ДВТУ во время руководства Эрнеста Бахшецяна. На самом деле, подача судебных исков о несогласии с величиной таможенных ставок - распространенная практика. В случае если участник ВЭД не согласен с величиной платежей, он забирает импортируемый товар под так называемый условный выпуск и подает на таможню в суд. Если суд признает неправомерность ставок, платежи пересчитываются и оставшаяся сумма компенсируется. В основном этим пользуются крупные импортеры, ввозящие дорогостоящие товары.

В конце минувшей недели сразу несколько участников ВЭД на условиях анонимности сообщили "ЗР" что следователь по особо важным делам прокуратуры края в недвусмысленной форме попросил о содействии следствию. "Нам предложили написать заявление в прокуратуру о причиненном нам ущербе. Насторожило то, что заявление уже было составлено, ущерб подсчитан, а виноватым значился сам Бахшецян, хотя я его ни разу не видел, и платежи мне считали совсем другие таможенники, - рассказывает Олег, менеджер по работе с декларантами - Мы попробовали отказаться, тогда следователь пригрозил, что приостановит действие лицензии на ВЭД "до выяснения обстоятельств". Бумагу мы подписали, и насколько я знаю, такие же бумаги подписали многие наши конкуренты".

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