Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Погорели на икре
Почти полтора месяца в Ольгинском районе Приморского края работала межведомственная группа по борьбе с браконьерством, состоящая из представителей ОБЭП УВД Приморского края, Приморской государственной морской инспекции, Россельхознадзора и Приморрыбвода. Первые итоги работы показали, что нерестилища икры на местных речках удалось защитить от массового незаконного лова.
Однако такое количество федеральных структур, задействованных в охране нерестилищ, привело к тому, что компания "Моряк-рыболов", имеющая в этом районе небольшую промысловую квоту, так и не смогла ее освоить.
Как рассказали "ЗР" представители "Моряк-рыболова", из 38 тонн, выделенных предприятию, освоено всего 10. И это несмотря на то, что рыбы в районе было гораздо больше, чем предсказывала наука. "Три года подряд Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) охраняла нерестилища икры. И в этом сезоне это дало свои результаты. Рыбы было очень много. По мнению научных сотрудников, нерестилища были заполнены настолько, что третий ход кеты не только нужно, но и необходимо вылавливать. Иначе последняя рыба, зашедшая в речку, просто подавит отметанную икру", - заявил вице-президент АРПП Александр ПЛАТОНОВ.
Однако доводы науки не убедили представителей контролирующих структур разрешить ставить невода у входа в устье. Хотя официальной причиной отказа явились нормативные акты, согласно которым вставной невод должен быть на расстоянии не менее 2 миль от входа в устье. "Правда, в этих же нормативных актах есть оговорки, позволяющие ловить и ближе. Но почему-то то, что разрешали одни ведомства, запрещали другие. Пока они усиленно выясняли, кто самый главный, ход рыбы закончился, - говорят в компании "Моряк-Рыболов". - Однако мы все же надеемся, что в следующем году компромисс будет найден".
А ведь еще два года назад ученые говорили о том, что ситуация катастрофическая. Масштабы браконьерства поражали. Не только местные жители запасались красной рыбкой, целые бригады из Хабаровска и Владивостока разбивали на речках палаточные городки. Потом многотонными фурами оправляли нелегально добытую рыбу на рынки Приморья и Хабаровска. "Когда мы в первый раз организовывали охрану рек, то столкнулись с тем, что есть особая каста неприкасаемых. Как правило, это сотрудники силовых структур и их знакомые, - вспоминает президент АРПП Дмитрий ГЛОТОВ. - Одной из наших основных задач было сделать так, чтобы эта каста поняла, что им вход на речку также закрыт".
Своей цели АРПП добилась. Иначе бы не был заключен под стражу майор милиции, который в сопровождении двух омоновцев ехал на заполненном рыбой грузовике. В придачу у него нашли орудия лова и лодку. Теперь в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Всего же за время рейда возбуждено 12 уголовных дел, а административному наказанию подверглись более 200 человек.
"Конечно, охрана рек - это не прямая обязанность АРПП, - утверждает ее президент. - Но рыбаки понимают, что финансирование охранных мероприятий нужно продолжать и дальше. Причем мы финансируем не только охрану рек, но и патрулирование судами подзоны Приморья. Если сегодня этого не делать, то браконьеры быстро почувствуют слабину и вновь начнут свою деятельность".
Новости тематики
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
- Военный суд простил избиение ребенка подполковнику Минобороны
- Экс-губернатор Сахалинской области получил "чертову дюжину"
- Ледокол из Владивостока направят к застрявшему в Охотском море теплоходу
Новости раздела
- "Суперджет" не удержался на полосе
- Москвич, устроивший пьяный дебош на борту самолета, арестован на два месяца
- Крабовый браконьер лишился судна
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В популярной у туристов из Приморья стране вспыхнули массовые беспорядки
- Из-за раздачи "дальневосточных гектаров" леса региона выгорят дотла
- На рыболовных судах Дальнего Востока процветают радикальные исламские ячейки
- Известный российский бизнесмен скончался на Камчатке
- На Дальнем Востоке обнаружена первая поддельная двухтысячная купюра
- Самолет дальневосточной авиакомпании "Аврора" задел крылом столб в аэропорту взлета
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Путин раскрыл важный личный секрет
- "Суражевка" от Абрамовича
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Авиакомпания "Аврора" продолжит летать из Владивостока в Благовещенск в зимний период
- Агентство стратегических инициатив продолжит работу в Хабаровском крае
- Рыбаки Магадана добыли 7,2 тысячи тонн тихоокеанских лососей
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- Российский дилер Mazda отзывает более 20 тысяч автомобилей