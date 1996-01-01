Погорели на икре

Почти полтора месяца в Ольгинском районе Приморского края работала межведомственная группа по борьбе с браконьерством, состоящая из представителей ОБЭП УВД Приморского края, Приморской государственной морской инспекции, Россельхознадзора и Приморрыбвода. Первые итоги работы показали, что нерестилища икры на местных речках удалось защитить от массового незаконного лова.

Однако такое количество федеральных структур, задействованных в охране нерестилищ, привело к тому, что компания "Моряк-рыболов", имеющая в этом районе небольшую промысловую квоту, так и не смогла ее освоить.

Как рассказали "ЗР" представители "Моряк-рыболова", из 38 тонн, выделенных предприятию, освоено всего 10. И это несмотря на то, что рыбы в районе было гораздо больше, чем предсказывала наука. "Три года подряд Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморского края (АРПП) охраняла нерестилища икры. И в этом сезоне это дало свои результаты. Рыбы было очень много. По мнению научных сотрудников, нерестилища были заполнены настолько, что третий ход кеты не только нужно, но и необходимо вылавливать. Иначе последняя рыба, зашедшая в речку, просто подавит отметанную икру", - заявил вице-президент АРПП Александр ПЛАТОНОВ.

Однако доводы науки не убедили представителей контролирующих структур разрешить ставить невода у входа в устье. Хотя официальной причиной отказа явились нормативные акты, согласно которым вставной невод должен быть на расстоянии не менее 2 миль от входа в устье. "Правда, в этих же нормативных актах есть оговорки, позволяющие ловить и ближе. Но почему-то то, что разрешали одни ведомства, запрещали другие. Пока они усиленно выясняли, кто самый главный, ход рыбы закончился, - говорят в компании "Моряк-Рыболов". - Однако мы все же надеемся, что в следующем году компромисс будет найден".

А ведь еще два года назад ученые говорили о том, что ситуация катастрофическая. Масштабы браконьерства поражали. Не только местные жители запасались красной рыбкой, целые бригады из Хабаровска и Владивостока разбивали на речках палаточные городки. Потом многотонными фурами оправляли нелегально добытую рыбу на рынки Приморья и Хабаровска. "Когда мы в первый раз организовывали охрану рек, то столкнулись с тем, что есть особая каста неприкасаемых. Как правило, это сотрудники силовых структур и их знакомые, - вспоминает президент АРПП Дмитрий ГЛОТОВ. - Одной из наших основных задач было сделать так, чтобы эта каста поняла, что им вход на речку также закрыт".

Своей цели АРПП добилась. Иначе бы не был заключен под стражу майор милиции, который в сопровождении двух омоновцев ехал на заполненном рыбой грузовике. В придачу у него нашли орудия лова и лодку. Теперь в отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Всего же за время рейда возбуждено 12 уголовных дел, а административному наказанию подверглись более 200 человек.

"Конечно, охрана рек - это не прямая обязанность АРПП, - утверждает ее президент. - Но рыбаки понимают, что финансирование охранных мероприятий нужно продолжать и дальше. Причем мы финансируем не только охрану рек, но и патрулирование судами подзоны Приморья. Если сегодня этого не делать, то браконьеры быстро почувствуют слабину и вновь начнут свою деятельность".