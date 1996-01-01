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Остап Бендер отдыхает
Великий комбинатор прославился тем, что никогда не был пойман. Глядя на образы, талантливо созданные Сергеем ЮРСКИМ, Арчилом ГОМИАШВИЛИ, Андреем МИРОНОВЫМ и романтичным Олегом МЕНЬШИКОВЫМ, рука не поднимается засудить ловкого симпатягу. Иное чувство приходит, когда сам оказываешься в цепких руках мошенника.
Возвращаясь к материалу "Кредит по объявлению" благодаря Управлению по борьбе с экономическими преступлениями УВД Приморского края, "ЗР" удалось подвести невеселую статистику. И действительно каверзные предложения на газетных страницах оказываются вполне востребованными.
ДосьеТолько за 9 месяцев 2006 г. в финансово-кредитной системе зарегистрировано 174 мошенничества, 98 фактов подделки документов. В сравнении с прошлым годом количество преступлений в сфере кредитования выросло в три раза. В настоящее время в одном из банков Владивостока расследуется свыше 200 преступлений. Общая сумма кредитов, полученных мошенническим путем, - 18 млн. руб.
"Немытые" руки
Отметим, что в ряде банков, предлагаемых для совершения незаконных операций, назывались банки-лидеры в сфере розничного кредитования. Как удалось выяснить "ЗР" из конфиденциальных источников, даже служба безопасности финансовых учреждений не всегда может поручиться за кристальную честность своих служащих. Часто именно через руки кредитных экспертов, принимающих решение о моментальном кредите (количество экспертов может достигать нескольких сотен в банке, специализирующемся на рознице), и проходят все махинации.
Создание фирм-однодневок под кредиты также отражает суровые будни ловкачей. Эта сфера также в чести у самих сотрудников банков либо претворяется в жизнь с их непосредственным участием. Используют фирмы-мотыльки в первую очередь для обналичивания-обезналичивания денежных средств. Это является основой отдельного криминального бизнеса, в который включены десятки крупных предпринимательских структур и огромные теневые средства. Схемы с использованием анонимных фирм активно используются в хищениях, при незаконном получении кредитов, уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей, легализации доходов, полученных незаконным путем и других преступлений незаконного характера.
Существуют и другие схемы, по которым действуют кредитные мошенники. Самый распространенный, это когда человеку предлагают заработать 2-3 тысячи рублей за несколько минут. Чаще всего такие предложения поступают сельским жителям, студентам и безработным. Все, что требуется от человека, - предоставить на полчаса свой паспорт. Этого времени преступникам с нужным кредитным экспертом вполне достаточно для оформления кредита. Такой сиюминутный навар в дальнейшем оборачивается долгом по кредиту, который придется возвращать. В суде лишь единицам удается доказать свою непричастность к мошенничеству.
А у вас ус отклеился
Мошенникам не чужда и конспирация. Подчас аферисты подбирают по фотографиям в паспорте похожих людей. Реже используют поддельные паспорта, переклеивая фото. В первую очередь, женщин трудно идентифицировать на фото по паспорту. Дамы имеют возможность изменить внешность: перекрасить волосы или сменить прическу. Но бывают и проколы. Так, организованная группа мошенников отправила дамочку за кредитом, при этом ей подобрали паспорт с фото похожей на нее женщины. Через какое-то время владелице паспорта пришло уведомление о том, что сроки для уплаты ежемесячного платежа истекли и ей начисляется пеня. Спасло только то, что подписи на договоре были сделаны не ее рукой. Но такие чудеса идентификации случаются не всегда. В ряду незаконных сделок лидирует и способ получения кредита по утерянным или украденным паспортам.
Единственный способ оградить себя от аферистов и не попасть в долговую яму - беречь свой паспорт, не разглашать паспортные данные. В случае, если паспорт пропал, следует немедленно обратиться в милицию. Также нужно поступать, если требуют кредит, который предполагаемый заемщик не брал. Если у вас возникли проблемы, связанные с банковскими кредитами, и вам нужна помощь сотрудников правоохранительных органов, звоните по телефону 42-36-40.
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