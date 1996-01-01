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История с "Синегорьем" чуть не повторилась вновь
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Теплоход Pine Breath под "удобным" камбоджийским флагом доставлен в южно-корейский порт Мосан. Напомним, что 31 октября у теплохода, идущего в районе гибели "Синегорья", неожиданно заглох главный двигатель. Все 19 членов экипажа теплохода - граждане России.
В южно-корейский порт теплоход был доставлен буксиром "Суворовец", возвращавшимся со спасательной операции по поиску моряков "Синегорья". Ситуация с Pine Breath очень похожа на трагедию "Синегорья" - теплоход, груженный лесом, шел в Японском море и едва не попал в зону сильного циклона, надвигающегося с севера.
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