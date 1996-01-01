Президента просят спасти кедр

Жители с. Ариадное Дальнереченского района на сходе выступили против рубок кедра. Промышленные рубки кедра в Приморье запрещены с 1989 г., но закон обходят, прикрываясь рубками ухода, а браконьеры и вовсе не церемонятся.

Село Ариадное с начала осени находится в кольце браконьерских рубок - заготовки кедра ведутся практически в каждом ключе, впадающем в реку Малиновка. Наглость и безнаказанность лесных браконьеров (в селе их называют "кешаками" - по кличке одного из лесных баронов Дальнереченска) вынудила селян обратиться за защитой к районным властям, но реакции не последовало. Тогда жители собрали 27 октября сельский сход, пригласив на него WWF и журналистов. Под обращением против рубок кедра и липы подписались более 130 человек. Жители села Ариадное направили его президенту Владимиру ПУТИНУ, в федеральную службу Росприроднадзора, Агентство лесного хозяйства РФ, представителю Президента в ДВФО, губернатору Приморья, в Приморскую природоохранную прокуратуру и WWF России.