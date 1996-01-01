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Китай объявил войну своим браконьерам
Уникальные видеокадры оказались в распоряжении пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО. Пограничные власти КНР впервые представили российским коллегам доказательства своей борьбы с соотечественниками-браконьерами. Видеокамера зафиксировала "акцию устрашения" рыбаков из уезда Фуюань провинции Хэйлунцзян.
Вначале с нарушителями линии фарватера на Амуре и Уссури провели воспитательную беседу, а затем солдаты пограничной охраны КНР взорвали конфискованные джонки и сожгли сети в присутствии владельцев.
Эта акция стала ответом на протесты российских пограничных представителей, которые во время осенней путины неоднократно сообщали китайским коллегам о вторжении рыбацких джонок в чужие воды. "Китайской стороне были сделаны предупреждения о недопустимости подобных действий граждан КНР. И впервые за всю историю нашего сотрудничества пограничные власти Китая провели конкретные разбирательства с нарушителями, которые понесли строгое наказание", - отмечает руководитель группы общественных связей пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и ЕАО Игорь ЗАХАРОВ.
В ходе показательной акции китайские спецслужбы задержали 80 человек, все они лишились лицензии на право хозяйственной деятельности в бассейне пограничных рек и были приговорены к штрафу в 3 тыс. юаней, а несколько рыбаков к тому же получили по 15 суток ареста. Главным же итогом спецоперации российские пограничники считают ликвидацию четырех рыбацких станов в уезде Фуюань.
Второй этап операции "Путина" на реках Амур и Уссури проводился с 15 сентября по 15 октября. За это время российские пограничники осмотрели более 500 судов, задержали 16 нарушителей государственной границы, изъяли 8 лодок. С пограничными представителями КНР проведено более 15 встреч и 9 совместных рейдов.
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