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Прецеденты правосудия в Городе юности
Адвокаты Комсомольска обвиняют городскую прокуратуру в цинизме и создании правовых прецедентов. 18 октября в здании народного суда Комсомольска-на-Амуре состоялось общее собрание правозащитников города.
Поводом стало заключение под стражу их коллеги адвоката Владимира КАБАЕВА, которому было предъявлено обвинение в соучастии в вымогательстве. По мнению большинства собравшихся, прокуратура превысила свои полномочия, создала непредсказуемые по своему цинизму и правовым последствиям прецеденты. Прокуратура Комсомольска воззвание адвокатов к народу считает попыткой психологического воздействия.
Арест адвоката, по словам инициатора собрания, члена краевой коллегии адвокатов Сергея БАБАЕВА, явился своеобразным ответом на обращения правозащитника к Президенту России и Генеральному прокурору. В письмах к ним Владимир Кабаев рассказал о действиях одного из следователей прокуратуры Комсомольска, несовместимых с положением работника прокуратуры. Следователь покупал японские машины под видом так называемых "конструкторов" для последующей их легализации через судебные решения.
Обвинение в адрес коллеги Сергей Бабаев считает надуманным. Постановление о привлечении Кабаева в качестве обвиняемого составлено с ошибками: вместо имени Владимир указано Эдуард, т.е. фактически обвинение предъявлено другому человеку.
Согласно проекту постановления общего собрания адвокатов Комсомольска-на-Амуре, теперь любая сторона гражданско-правовых отношений, отказываясь от исполнения обязательств, может заявить, что ее принудили к составлению и подписанию того или иного документа (договора, расписки и пр.). Адвокаты не могут быть защищены от оговора со стороны участников гражданских правоотношений в понуждении к заключению договоров. Помимо этого, некоторые из них, выявившие незаконные действия работников прокуратуры, становятся объектом для преследования.
На общем собрании адвокаты решили на два дня (19 и 20 октября) приостановить свое участие в судебном производстве в знак протеста против противоправного ареста их коллеги.
Со стороны прокуратуры комментарии по делу "ЗР" дал заместитель прокурора Комсомольска-на-Амуре Валерий КОЗЛОВ:
- Во-первых, есть Федеральный закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ" от 31 мая 2002 года. Согласно ему адвокат обязан честно, разумно и добросовестно отстаивать права и законные интересы доверителя всеми незапрещенными законодательством РФ способами.
- У прокуратуры есть основания подозревать арестованного адвоката в нарушении принципов деятельности?
- У следствия есть. Не прокуратура его арестовывала. Для того, чтобы произвести арест спецсубъекта, а адвокат таковым является, милиция и прокуратура должны предоставить в суд документы, свидетельствующие о том, что данное лицо действительно совершило преступление. Только после разрешения суда на возбуждение уголовного дела прокуратура дает согласие на возбуждение дела и арест. Но решает вопрос об аресте любого человека - суд. Так было и в этом случае. Адвокатам известен порядок обжалования судебных решений. Все любые иные действия подпадают под статью 294 УК "Воспрепятствование осуществления правосудия и производства предварительного следствия". Наказывается лишением свободы сроком до двух лет.
- Это ваш ответ общему собранию адвокатов Комсомольска?
- На этом собрании было решено объявить на два забастовку в знак протеста против ареста адвоката Кабаева. Это не что иное, как вмешательство в действия суда. Адвокаты сами нарушают законы. Если обратиться к законодательной базе, то имеется часть вторая статьи первой Уголовно-процессуального кодекса, которая гласит, что "порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим кодексом, является обязательным не только для судов, органов прокуратуры, органов предварительного следствия и дознания, но и для всех иных участников судопроизводства". Наше общество, благодаря сериалам, имеет мнение, что адвокат в своей работе не обременен какими-то ограничениями, может взятку дать, угрожать... Ничего подобного! Адвокат имеет право защищать и представлять интересы доверителя только законными способами. В данном случае собрание адвокатов является незаконным. Это способ воздействия на суд и органы следствия.
- На собрании прозвучало, что возможны дальнейшие аресты адвокатов?
- Большинство адвокатов - порядочные и честные люди. К ним у нас никаких вопросов не возникает. Кабаеву предъявлено конкретное обвинение в совершении преступления.
- А как с ошибкой в имени в постановлении об аресте?
- Технические ошибки, по-моему, у всех бывают.
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