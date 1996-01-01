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Реальная угроза
Прокуратура и общество должны поставить заслон проникновению экономической преступности в национальные проекты. Об этом на завершившемся во Владивостоке совещании по борьбе с отмыванием "грязных" денег заявил заместитель Генерального прокурора России Юрий ГУЛЯГИН.
По словам Юрия ГУЛЯГИНА, в ДВФО преступность представляет собой реальную угрозу для населения. Усилились ее организованность и агрессивность, происходит сращивание экономической и насильственной преступности, идет распространение экологической преступности, растет наркобизнес.
Реальной опасностью становится коррупция в органах государственной власти и органах местного самоуправления. Масштабность криминальных проявлений вызывает дефицит доверия граждан к способности правоохранительных органов нейтрализовать тенденции нарастания криминала.
"Ситуация с наведением в округе правопорядка осложнена в текущем году значительным ростом общего уровня преступности по отношению к 2005 году на 37%. Характерно, что с 2000 по 2004 год существенного роста преступности не наблюдалось", - отметил ГУЛЯГИН.
По его мнению, обострение ситуации и рост криминогенных явлений стали наблюдаться в ДВФО с начала 2005 г. Особое беспокойство вызывает динамика роста наиболее опасных преступных посягательств корыстно-насильственной направленности. С 1 января 2005 года грабежи выросли в полтора раза, вымогательство и разбой - на четверть. Наибольший рост отмечается в Приморье и Хабаровском крае. При этом половина тяжких преступлений остается нераскрытыми.
Негативное влияние на криминогенную ситуацию в регионе оказывает организованная преступность. "Нами принимаются меры по пресечению деятельности преступных сообществ, в настоящее время расследуется деятельность трех из них в рамках ст. 210 УК РФ. В Хабаровском крае задержаны и заключены под стражу так называемые "дальневосточные воры в законе". Вместе с известными формами "работы" ОПГ в последние годы стали применять новые, более совершенные методы своей деятельности, которые отличаются высокой латентностью, направлены на внедрение в сферу экономики, в органы госвласти и местное самоуправление", - заявил он.
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