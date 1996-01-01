Хабаровск спешит на помощь

Два самолета БЕ -200 ЧС МЧС России, принадлежащие Дальневосточному региональному центру МЧС, помогут в тушении лесных пожаров в Индонезии.

Как рассказали в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС, самолеты-амфибии Бе-200 представляют собой наиболее современные и мощные авиалайнеры для борьбы с лесными пожарами. По предварительным расчетам, работа двух многоцелевых самолетов на иностранной территории может продлиться более чем месяц. Вместе с хабаровчанами Индонезию посетят начальник авиации МЧС России генерал-лейтенант Рафаиль ЗАКИРОВ и специалисты корпорации "Иркут". Российская сторона рассчитывает получить заказы на изготовление самолетов-амфибий для Индонезии.