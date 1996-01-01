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Хабаровск спешит на помощь
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Два самолета БЕ -200 ЧС МЧС России, принадлежащие Дальневосточному региональному центру МЧС, помогут в тушении лесных пожаров в Индонезии.
Как рассказали в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС, самолеты-амфибии Бе-200 представляют собой наиболее современные и мощные авиалайнеры для борьбы с лесными пожарами. По предварительным расчетам, работа двух многоцелевых самолетов на иностранной территории может продлиться более чем месяц. Вместе с хабаровчанами Индонезию посетят начальник авиации МЧС России генерал-лейтенант Рафаиль ЗАКИРОВ и специалисты корпорации "Иркут". Российская сторона рассчитывает получить заказы на изготовление самолетов-амфибий для Индонезии.
ДосьеВ Индонезии горит 27 млн. га леса. Дым от лесных пожаров покрывает площадь свыше 550 тыс. кв. километров. Задымление от лесных пожаров приняло масштаб национального бедствия и начинает серьезно влиять на экологическую ситуацию в соседних государствах.
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