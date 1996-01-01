Наглядная агитация

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01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Хабаровск - не самое спокойное место в России. Разного рода чрезвычайные ситуации - таежные пожары, дым, наводнения - случаются у нас регулярно. Свою лепту вносят и соседи - вспомнить хотя бы аварийные сбросы китайских химических предприятий в Амур или ядерные испытания, проведенные Северной Кореей. В связи с этим в городе, в одном из первых на территории России, началась реализация федеральной программы по снижению рисков и смягчению последствий ЧС природного и техногенного характера. Основной заказчик и разработчик программы - МЧС.

В соответствии с программой Хабаровск вошел в так называемую "Общероссийскую комплексную систему информирования и оповещения населения в местах массового пребывания людей" (ОКСИОН). Сейчас в главном управлении МЧС по Хабаровскому краю на ул. Серышева, 60 монтируется и к середине декабря будет сдана аппаратура межрегионального информационного центра.

В городе установят экраны и панели, куда будут передаваться данные из информцентра. За три года в Хабаровске появятся два больших светодиодных экрана размером 4 на 6 метров - вроде того, что сейчас находится на площади Ленина. А на железнодорожном вокзале, в аэропорту, в высших учебных заведениях (ЖД Академия, ТОГУ, Медицинский университет) и крупных торговых центрах ("Али", "НК СИТИ", "Дом одежды", "ЦУМ") повесят 40 плазменных панелей и столько же "бегущих строк". Панели начнут устанавливать уже в 2007 году.

Проект финансируется за счет средств федерального бюджета. Как рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Хабаровскому краю Олег ВОЛЫНКИН, для Хабаровска Правительство РФ в этом году выделяет 2 млн 913 тыс. на создание информационного центра, в будущем году - 31 млн 200 тыс. на оборудование точек размещения приемников сигнала: покупку экранов, прокладку линий связи, аренду помещений, в 2008 году - 24 млн 800 тыс. еще через год - 1 млн 800 тыс. Помимо прочего глава Министерства МЧС Сергей ШОЙГУ обратился к краевым и муниципальным властям с просьбой внести средства местных бюджетов для расширения системы.

Работать ОКСИОН будет в трех режимах. Первый повседневный -профилактический. На экранах будут крутиться ролики, информирующие людей, как вести себя при возникновении ЧС в мирное время, например при пожарах, аварийных выбросах или разливах нефти. Также будут транслироваться сюжеты МВД и ФСБ, связанные с антитеррористической деятельностью. Второй режим будет запущен при угрозе или возникновении ЧС - людей проинформируют о том, что случилось и как действовать в сложившейся ситуации. Ну и, наконец, третий режим - режим ликвидации последствий ЧС. Хабаровчан будут держать в курсе происходящего - сообщат, миновала ли угроза, безопасно ли покидать укрытия и т.д.

Система оповещения подразумевает наличие обратной связи- экраны оборудуют камерами, передающими информацию в информцентр. Это позволит отслеживать происходящее в городе и корректировать рекомендации, что немаловажно при возникновении массовых беспорядков. В МЧС говорят, что со временем обратную связь можно будет использовать более широко. Например, данные, собранные камерами и хранящиеся в архиве, пригодятся для поиска автоугонщиков. В будущем, когда ОКСИОН перейдет на самоокупаемость, часть рабочего времени на экранах будут транслироваться коммерческие ролики.

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