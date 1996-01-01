Дальневосточные таможенники ударно отработали 9 месяцев

С января по сентябрь 2006 г. дальневосточные таможенники оформили 150 182 грузовых таможенных деклараций (это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года), в том числе экспортных - 26 598, импортных - 123 584. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ), за 9 месяцев 2006 г. дальневосточные таможенники перечислили в федеральный бюджет 74,6 млрд руб.

Товарооборот через дальневосточные таможни за 9 месяцев 2006 года составил 27,9 млн тонн (экспорт - 24,7 млн тонн, импорт - 3,2 млн тонн). По сравнению с тем же периодом прошлого года рост составил 4,5%. Стоимость товарооборота за 9 месяцев этого года составила $ 11,8 млрд (экспорт - $ 5,5 млрд, импорт - $ 6,3 млрд), что на 22% больше, чем за тот же период прошлого года. Основные экспортные товары: нефть, нефтепродукты и минеральное топливо (62% экспорта в стоимостном выражении); древесина и изделия из нее, древесный уголь (20%); черные металлы (7,5%) и изделия из них (0,5%); рыба и морепродукты (3%); промышленное оборудование (1%), суда и другие плавучие средства (1%).

Среди стран, куда больше всего вывозится товаров, лидирует Китай - за 9 месяцев этого года в КНР экспортировано товаров на $ 2,3 млрд, или 41% от стоимости всех товаров, экспортированных через дальневосточные таможни). На втором месте - Япония (за 9 месяцев экспортировано товаров на 1 млрд долларов США, или 18,4% от стоимости всех товаров, экспортированных через дальневосточные таможни), на третьем - Республика Корея (за 9 месяцев экспортировано товаров на $ 0,96 млрд, или 17,7% от стоимости всех товаров, экспортированных через дальневосточные таможни).

Основные импортные товары: промышленное оборудование и механические устройства (33% импорта в стоимостном выражении); автотранспорт (17%); полимерные материалы, пластмассы и изделия из них (7%); бытовая техника (6%); изделия из черных металлов (6%); обувь (5%); суда и другие плавучие средства (3%); мясо и мясные продукты (3%). За 9 месяцев этого года через таможни региона ввезено в Россию почти 6 тыс. автобусов, 211 тыс. легковых автомобилей, более 31 тыс. грузовых автомобилей.

Среди стран, откуда больше всего ввозится товаров, лидирует Республика Корея - за 9 месяцев этого года оттуда импортировано товаров на $ 1,7 млрд (или 27% от стоимости всех товаров, импортированных через дальневосточные таможни). На втором месте Китай - за 9 месяцев этого года из КНР импортировано товаров на $ 1,6 млрд или 25,6% от стоимости всех товаров, импортированных через дальневосточные таможни. На третьем месте - Япония, оттуда в этом году импортировано товаров на $ 1,5 млрд, или 23% от стоимости всех товаров, импортированных через дальневосточные таможни.

Из 256 уголовных дел, возбужденных таможенными органами ДВФО за 9 месяцев текущего года, 232 дела (90%) возбуждались по ст. 188 УК РФ (контрабанда). Из них 27 уголовных дел возбуждено по ч. 4 ст. 188 УК РФ (контрабанда, совершенная организованной группой).

По сравнению с аналогичным периодом 2005 года в этом году число возбужденных уголовных дел по контрабанде товаров народного потребления увеличилось в 2,5 раза, леса и лесоматериалов - на 13%, наркотических средств и сильнодействующих веществ - 1,5 раза.

За 9 месяцев этого года дальневосточными таможенниками выявлено 3 926 административных правонарушений в области таможенного дела, по сравнению с аналогичным периодом 2005 года рост на 10%.