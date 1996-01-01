Почему кораблекрушения становятся нормой?

Суда на Дальнем Востоке идут на дно с пугающей периодичностью. 23 октября в Японском море в 80 милях от южнокорейского порта Донгхае потерпел крушение теплоход "Синегорье" с грузом леса на борту. Это происшествие стало по счету десятым громким кораблекрушением за последние девять лет, сообщает информагентство "ФК-Новости".

Картинка многочасовой "смерти" судна до боли напоминает аналогичную ситуацию, которая произошла ровно два года назад. Тогда, 2 ноября 2004 года, произошло крушение лесовоза "Вест". Специалисты уверены, что его гибель произошла из-за неправильной погрузки леса. Плотную и тяжелую лиственницу уложили поверх более твердого дуба. Когда груз стал смещаться, капитан приказал сбросить его за борт. История повторилась, покидая судно, караван леса также подорвал фальшборт. В место порыва пошла вода, которая свободно проникла в трюм. При этом с борта лесовоза сорвало спасательный буй, он начал подавать сигнал тревоги. Иностранные суда (японские и китайские) предложили "Весту" свою помощь. Но капитан теплохода от нее отказался.

Напрашивается вопрос: неужели компании, владеющие крупнотоннажными судами, ничему не учатся? Да еще и на таких ошибках! Но дело в другом. Просто флот, на котором сегодня приходится выходить в море, находится в ужасном состоянии. И не столько потому, что в Приморье не осталось нормальной ремонтной базы (в конце концов, в Китае и Южной Корее ремонтные услуги гораздо дешевле и многопрофильнее), сколько потому, что компании стараются сэкономить на всем.

Как заявил президент Дальневосточной ассоциации морских капитанов Петр ОСИЧАНСКИЙ, доподлинно известно, что "Синегорье" было старым судном, несколько лет до перехода под "триколор" проходило под удобным флагом, - наверняка было загнано как лошадь. То, что у "Синегорья" были регистровые документы, еще ни о чем не говорит. При нынешнем уровне коррупции такие документы можно купить. "Я уверен, - добавил Осичанский, - что дряхлость - главная причина катастроф российских судов. Так, например, случилось в 2004 году с теплоходами "Вест" и "Ароса": мы делали экспертизу их гибели и пришли к выводу, что основная причина - плохое техническое состояние".

Однако исполнительный директор ООО "Транзит-Север-Восток" Игорь ЛОМОВ уверил журналистов, что техническое состояние судна нормальное. Летом его ремонтировали в Даляне и Южной Корее. Последний акт технического обследования датирован 13 октября 2006 года.