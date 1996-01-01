Контрабандный меч

В настоящее время в Ленинском суде Владивостока рассматривается уголовное дело в отношении начальника Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) Эрнеста БАХШЕЦЯНА и его заместителя Александра ВОРОБЬЕВА, которых прокуратура обвиняет в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, они "давали незаконные указания своим подчиненным оформлять в приоритетном порядке с минимальными формами таможенного контроля без досмотра импортные товары народного потребления". Кто стоит за грузом, к которому таможенники относились особенно "внимательно", и за самим арестом таможенного руководства, попытался разобраться "ЗР".

Сенатор пострадал от ширпотреба

Все началось с ареста 150 вагонов китайского ширпотреба в Москве в апреле 2005 г. Тогда по железной дороге контрабандный товар прибыл через Находку. И это был далеко не единичный случай транспортировки недекларированного груза. Еще за 2 месяца до этого события стало известно, что действует хорошо отлаженный канал поставки контрабанды из Китая в Москву. Как сообщали СМИ, грузы доставляли морским путем до порта Восточный, а затем ж/д транспортом в Москву. Российские получатели и отправители грузов, как правило, были подставными лицами. В конечном счете товары поступали на Черкизовский рынок, где их передавали на реализацию реальным владельцам - гражданам Китая.

По факту контрабанды было возбуждено несколько уголовных дел, по которым только в качестве обвиняемых привлекли около 25 человек. Еще через несколько недель фигурантом по этому делу стал член Совета Федерации (СФ) от Приморья края Игорь ИВАНОВ. В его квартире провели обыск, а потом по "рекомендации" председателя СФ Сергея МИРОНОВА наши законодатели приняли отставку своего посланца. Как утверждают представители правоохранительных органов на условиях анонимности, Иванов с большой долей вероятности мог активно способствовать формированию связей в российском правительстве и федеральных органах. Но участвовал ли он в распределении грузов по Москве и всей России через криминальные структуры - еще вопрос. К слову, из арестованных в Москве 150 вагонов около 40 вагонов-вещдоков попросту "исчезли", и вряд ли экс-сенатор смог бы сам организовать им "зеленый свет".

На ком шапка горит

Сегодня правоохранители ищут - чтобы задать ему несколько вопросов - депутата Законодательного собрания прошлого созыва Владимира ХМЕЛЯ. Они считают его соорганизатором главного поставщика через приморские пограничные ворота контрабанды китайского ширпотреба и львиной доли мяса - компании "Ростэк-ДВ Сервис", на которую уже не раз обращали внимание представители силовых структур. Хмель занимался вопросами транспорта при перевозке грузов, в том числе в Москву. Примечательно, что как только стало известно о причине отставки Иванова из Совета Федерации и его возможном отношении к уголовному делу по контрабанде, Хмель тут же скрылся за пределы страны. Таким образом, прошедшие выборы в Законодательное собрание по понятным причинам прошли уже без его участия. Тем временем следователи очень хотели бы видеть его у себя на допросе, хотя бы в качестве свидетеля.

Еще один фигурант в деле, через которого осуществлялось движение денег, - Денис ПАВЛОВ. Он обеспечивал "общение" с таможней. Не меньший интерес представляет бывший член совета директоров одного из банков, ныне совладелец одного из находкинских портов, представитель группы в Находке, один из самых состоятельных людей этого города - Сергей ХЕ. Он "отвечает" за поставки через находкинские ворота из КНР мяса и ширпотреба.

Было бы неправдой сказать, что за 10 лет группа вместе с "Ростэком-ДВ Сервис" ни разу не "засветилась". Однако все огрехи или уголовные дела, связанные с ними, ловко заминаются, умалчиваются или прекращаются. Так, например, было с громким "мясным делом" в 2003 г. в Находке. Тогда сотрудниками таможни был задержан пришедший из Китая теплоход с 2,5 тыс. тонн мяса на борту общей стоимостью более $3 млн. По документам же значилось, что на судне всего 250 тонн мяса. Дело передали прокуратуре, а потом пароход с мясом вернулся в Китай, хозяин груза отделался штрафом. Также тихо "замяли" заказное убийство генерального директора "Ростэк-Приморье" Сергея ПОПОВА, совершенное в прошлом году.

Впрочем, попыток достать контрабандистов было несколько. Правоохранительные органы в свое время, при расследовании некоторых преступлений, выходили на верный след. Однако даже некоторым руководителям силовых структур федеральное руководство запрещало продолжать работу. Не удивительно, ведь и в правоохранительных, и других ведомствах у влиятельных лиц есть свои люди. Некоторых с их подачи даже рекомендовали к назначению на влиятельные должности.

Задача для генерала

Теперь вернемся к бывшему руководителю ДВТУ, которого в свое время на эту должность назначил глава Минэкономразвития и торговли Герман ГРЕФ. Бахшецяна обвиняют в так называемом "сепаратном соглашении" с контрабандистами, суть которого заключалась в том, что таможенники не досматривают весь груз, а другая сторона по соглашению платит с каждого его кубометра фиксированную сумму в бюджет. Таким образом за достаточно короткий срок таможенные выплаты в госказну увеличились в 1,5 раза. Организаторы канала стали терять прибыли, и неудивительно, что таможенный генерал им здорово мешал.

На защиту Бахшецяна после его ареста встали многие известные люди края, в том числе в силовых структурах, утверждая, что быстро пополнить бюджет можно было только таким способом. Если вспомнить - именно такую задачу ставило перед ним федеральное руководство. И премьер Михаил ФРАДКОВ даже отметил его рвение именными часами. В то же время, как полагают представители правоохранительных структур, не сомневаясь в его порядочности и честности, ошибка главного экс-таможенника заключалась в том, что он не взялся искоренять контрабандистов, а пошел с ними на компромисс. Тем более, что начинать надо было с "оборотней" в собственном ведомстве.

Между тем после скандала с арестованными вагонами китайской контрабанды президент страны на одном из совещаний с членами правительства задал с первого взгляда риторический вопрос: "Когда мы на границе наведем порядок"!? Тогда же возник вопрос о национализации административных зданий пограничных переходов, построенных для таможенников. Как известно, большинство из них и сейчас находится в частных руках.

Хочется надеяться, что риторика президента станет руководством к действию. В Приморье борьба с "серыми схемами" возможна только с сильной поддержкой высшего федерального руководства. В одиночку с контрабандой не справится ни один честный генерал.