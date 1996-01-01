Таксовать становится опасно

Во Владивостоке на привокзальной площади убит таксист. Как сообщил РИА PrimaMedia хорошо информированный милицейский источник, трагедия произошла в воскресенье. Водителя такси нашли мертвым в машине с глубокой ножевой раной в шею.

По факту убийства ведется следствие. Напомним, что несколько дней назад в районе ул. Верхнепортовой еще одного таксиста просто выкинули из его автомобиля.