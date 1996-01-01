Приморский поселок - в числе грязнейших мест мира

Фонд Института Блэксмита опубликовал рейтинг самых грязных мест Земли, согласно которому одной из наиболее загрязненных территорий планеты является Южный Урал.

Из 35 грязнейших мест мира 8 находятся в России. Из 10 самых грязных мест планеты в России находятся три: Норильск (второе место), Дзержинск в Нижегородской области (восьмое место) и поселок Рудная Пристань в Приморье (десятое место). Первое место - у украинского Чернобыля. В рейтинг также вошли города Магнитогорск и Волгоград, Республика Коми, Кольский полуостров и озеро Карачай.

Второе место по количеству грязнейших мест заняла Индия с шестью грязными городами, третье место поделили Китай и США - по два на страну. Кроме того, в список наиболее загрязненных мест попали киргизский Майли-Сай, город Кабве в Зимбабве, Хайна Доминиканской республики, Ла-Оройа в Перу. При выборе наиболее загрязненных мест в мире одним из основных критериев являлась близость населенных пунктов к зараженным участкам.