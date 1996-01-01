Суд признал за милиционерами право становиться оборотнями

Замоскворецкий суд Москвы отказал нелегальному мигранту Рустаму БАЙБЕКОВУ в удовлетворении иска о возмещении морального вреда к Министерству внутренних дел. Как передает "Эхо Москвы", Байбеков хотел отсудить один миллион рублей.

Судья согласился с доводами представителя министерства, заявившего, что в момент совершения противоправного действия сотрудник милиции... перестает быть таковым и, таким образом, министерство не обязано выплачивать компенсацию за противоправные действия своего уже бывшего сотрудника. По словам адвоката Байбекова Абусупьяна ГАЙТАЕВА, защита намерена обжаловать решение в Мосгорсуд, и, если потребуется, в Европейском суде по правам человека.

Комментарий "Граней.Ru":

Если тот милиционер, кто превышает, оскорбляет, обирает, вымогает, шантажирует, подтасовывает, подделывает, насилует, избивает, пытает, калечит и убивает, - не милиционер, то кто же тогда меня бережет?

Будем считать, что берегут те, кто еще не успел совершить преступление. Однако теперь, когда мы знаем, как быстро милиционер может превратиться в немилиционера, надо быть начеку.

Вот он, в форме, при погонах, с кобурой на поясе и полосатой палочкой в руке, подходит к вам с доброй улыбкой. Мгновение - и перед вами жиган с финкой в рукаве, с волосатой грудью, прикрытой массивной золотой цепью: "Гони монету, гнида!" Вы еще прячете в карман похудевший кошелек, а перед вами снова он, улыбчивый сотрудник ГИБДД: "Счастливого пути, товарищ!" Обратно, стало быть, в милиционеры вернулся. Или, скажем, бьют вас по почкам, коваными сапогами пинают, слоника из вас хотят сделать, напяливая противогаз, - пьяные хари, упыри какие-то. Зовете милицию, а она тут как тут. Стоят над вами милые ребята в мокрых от пота форменных рубашках: "Звали, товарищ?".

Есть в такого рода превращениях и хорошая сторона - милиция оказывается на месте преступления одновременно с преступниками. Даже чуть раньше.

Что касается возмещения ущерба, то Рустам Байбеков сам виноват. Надо было иск предъявлять еще тогда, когда перед ним милиционер стоял. А как бандит с волыной возник, какая уж тут компенсация. Короче, нечего рот разевать.