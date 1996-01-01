Начпрод снабжал продуктами не тех, кого положено

Военной прокуратурой Владивостокского гарнизона расследуется уголовное дело в отношении майора войсковой части 12746 Андрея ЗАБЕЛИНА.

В ходе предварительного следствия установлено, что в 2003 - 2005 гг. начальник продовольственно-вещевой службы войсковой части № 12746 майор Забелин, пользуясь своим служебным положением, с использованием поддельных документов получал на военном складе продовольствие, которое реализовывал гражданским лицам. На данный момент установлено, что в указанный период времени было похищено продовольствия на сумму около 50 млн руб. В настоящее время Забелин А. В. находится в розыске, за информацию о его местонахождении обещано вознаграждение. Тел. (4232) 21-63-21, 21-68-75, 32-06-13, 32-07-01, 20-11-82.